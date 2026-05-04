Nazare, despre legea salarizării: „Să nu repetăm lecţia pe care România a primit-o în momentul în care a adoptat legea pensiilor”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că legea prin care pensiile au fost majorate, fără să fi existat sursă pentru acoperirea acestei majorări, trebuie să fie o lecţie pentru autorităţile române atunci când vor adopta legea salarizării în sectorul public, reformă prevăzută în PNRR.

Întrebat, luni seară, într-un briefing după şedinţa de Guvern, câţi bani îşi permite România să aloce, anul viitor, pentru o majorare a salariilor bugetarilor, în contextul viitoarei legi a salarizării unitare în sectorul public, ministrul Finanţelor a răspuns că România nu trebuie să repete, cu legea salarizării, ceea ce a făcut atunci când a adoptat legea care a dus la creşterea pensiilor.

„Este, într-adevăr, o reformă foarte importantă. Ceea ce trebuie să facem în privinţa legii salarizării este să nu repetăm lecţia pe care România a primit-o în momentul în care a adoptat legea pensiilor, când a adoptat o lege a pensiilor care nu era sustenabilă, cu creşteri care nu puteau fi suportate de bugetul de stat şi care s-au materializat într-o creştere a deficitului care ne-a adus în situaţia de anul trecut”, a explicat Alexandru Nazare, potrivit News.ro.

El a arătat că anul viitor va fi unul plin de provocări din acest punct de vedere.

„Ca atare, volumul de finanţare care poate fi suportat pentru anul viitor este prins în strategia fiscal-bugetară pentru 2027 şi suntem, în momentul de faţă, împreună cu ministerul de resort, în discuţii pentru a stabili până unde, care să fie nivelul suportabil, predictibil, care să nu inducă riscuri pentru anul 2027, luând în calcul faptul că anul 2027 este un an în care nu vom mai avea granturile din PNRR şi în care volumul de finanţare pe fonduri europene nu va mai fi acelaşi. Ca atare, sunt provocări importante legate de cum va fi articulat bugetul pentru anul 2027, în condiţiile în care deficitul trebuie să scadă spre 5,1% în 2027”, a subliniat ministrul Finanţelor.

