Live TV

Nazare: Problema nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil

Data actualizării: Data publicării:
Piața carburanților din România este afectată atât de creșterea prețurilor, cât și de scăderea stocurilor disponibile
Piața carburanților din România este afectată atât de creșterea prețurilor, cât și de scăderea stocurilor disponibile, potrivit ministrului Nazare. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Odată cu expirarea mecanismelor temporare de temperare a preţurilor, orice soluţie trebuie adoptată responsabil Ministerul Finanţelor susţine un mecanism de acciză dinamică

Problema pe piaţa carburanţilor azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil, consideră ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că intervenţia autorităţilor în piaţă nu trebuie să se facă printr-un mecanism rigid, care poate accentua riscul de penurie, iar Ministerul Finanţelor susţine un mecanism de acciză dinamică, care permite reducerea accizei între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor la pompă şi a cotaţiilor Brent şi Platts.

De altfel, Comisia pentru buget a Senatului a avizat favorabil, luni, în sesiunea extraordinară, un proiect care prevede reducerea temporară a accizei la motorină.

„România nu se mai confruntă doar cu o criză a preţului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. Ministerul Finanţelor susţine o abordare responsabilă a intervenţiei. Problema pe piaţa carburanţilor azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil. Piaţa europeană se confruntă cu un deficit de motorină şi alte produse petroliere, stocurile sunt astăzi în scădere, iar competiţia pentru volumele disponibile este una fără precedent”, a scris Nazare, pe Facebook.

El subliniază că România este cu atât mai vulnerabilă cu cât un procent semnificativ din necesarul de motorină este acoperit din importuri, iar în acest context orice măsură de intervenţie trebuie să protejeze consumatorii fără să afecteze capacitatea de aprovizionare a pieţei.

Odată cu expirarea mecanismelor temporare de temperare a preţurilor, orice soluţie trebuie adoptată responsabil

„De aceea, am susţinut astăzi în Parlament amendamentele intervenţiei pe piaţa carburanţilor elaborate de Ministerul Finanţelor, care promovează o abordare sustenabilă a măsurii. Odată cu expirarea mecanismelor temporare de temperare a preţurilor la 30 iunie, orice soluţie trebuie adoptată responsabil şi analizată inclusiv prin impactul asupra deficitului bugetar, costurilor de finanţare şi credibilităţii României în dialogul cu agenţiile internaţionale de rating. În această săptămână aşteptăm evaluarea Fitch, iar săptămâna viitoare evaluarea agenţiei Moody's, astfel că este esenţial să transmitem un semnal de responsabilitate fiscală”, a afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că, înainte de susţinerea amendamentelor, a discutat propunerea Ministerului Finanţelor cu reprezentanţii companiilor petroliere şi ai operatorilor din piaţa carburanţilor, împreună cu secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.

„Mesajul nostru a fost unul clar: dacă intervenim în piaţă, trebuie să o facem adaptat la realităţile de astăzi, nu la cele din primăvară. Nu mai vorbim doar despre preţuri ridicate, ci şi despre volume limitate, lanţuri regionale de aprovizionare tensionate şi costuri mai mari pentru importuri. În aceste condiţii, un mecanism rigid poate accentua riscul de penurie”, arată Nazare.

Ministerul Finanţelor susţine un mecanism de acciză dinamică

Din acest motiv, crede ministrul, o intervenţie bazată pe reducerea TVA - incompatibilă cu legislaţia europeană şi cu efecte negative asupra credibilităţii fiscale - nu este una sustenabilă.

Drept urmare, Ministerul Finanţelor susţine un mecanism de acciză dinamică, care permite reducerea accizei între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor la pompă şi a cotaţiilor Brent şi Platts. La intrarea în vigoare, reducerea va fi de 10%, urmând să fie reevaluată la fiecare două săptămâni. Măsura se aplică iniţial pentru trei luni şi poate fi prelungită doar dacă evoluţia pieţei o justifică.

„Acest mecanism oferă flexibilitatea necesară pentru a răspunde schimbărilor din piaţă, reduce presiunea asupra consumatorilor, limitează impactul asupra bugetului şi ne permite să respectăm ţinta de deficit. Soluţia responsabilă în contextul actual este una care care să protejeze consumatorii, să ţină cont de riscul de penurie şi să evite ca o măsură bine intenţionată să genereze probleme de aprovizionare sau dezechilibre suplimentare în finanţele publice”, a mai declarat Nazare.

Comisia pentru buget a Senatului a dat raport favorabil, luni, în sesiunea extraordinară, unui proiect care prevede reducerea temporară a accizei la motorină, declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, iar cadrul general din acest domeniu să fie actualizat prin hotărâri de guvern.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Avion F-16
3
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
putin
4
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
avion f-16
5
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
Digi Sport
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare face declaratii
Nazare: Nu exclud riscul ca România să fie retrogradată, deși am prezentat argumente că merită să-şi menţină ratingul
pompa carburanti
Senatul a adoptat proiectul privind reducerea accizei la carburanți. Motorina s-ar putea ieftini cu până la 84 de bani pe litru
grafic urcare bancnote lei
Deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB în primul semestru, față de 3,64% anul trecut. Alexandru Nazare: „Nu avem motive de relaxare”
pompa benzina profimedia
La ce preț al carburantului și-ar lăsa românii mașinile acasă? Dumitru Chisăliță: „Creşterea preţului nu creează alternative”
tren cisterna foto cfr marfa fb
Riscul penuriei de carburanți în România. Premierul a anunțat unde sunt probleme și ce măsuri se iau pentru alimentarea pieței
Recomandările redacţiei
lipaev
Primele măsuri după doborârea dronelor: ambasadorul român de la...
Sorin Grindeanu.
PSD sesizează Curtea de Apel București şi Parchetul General împotriva...
chei de la o locuinta noua
Senatul a votat prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția...
donald trump
SUA ar pregăti o ofensivă terestră în Iran. Surse din Pakistan...
Ultimele știri
Bonusurile pentru angajații ANAF și ai Autorității Vamale, plafonate la 12% din fondul de salarii. Proiectul a trecut de Senat
Gianni Infantino îi mustră pe criticii care „urăsc” FIFA și rescrie istoria Cupei Mondiale din 2026
Radu Marinescu, reacție după amendamentul PNL și USR la legea integrității: „Lumina a aprins-o PSD”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care au intrat în cea mai bună perioadă a vieții lor. Jupiter le aduce noroc, bani și oportunități
Cancan
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită MOARTĂ. Dispariția ei fusese...
Fanatik.ro
Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Un fotbalist român, suspectat de fraudă de 3,5 milioane de euro prin intermediul unor site-uri de matrimoniale
Adevărul
Cine predă, de fapt, în școlile din România? Adevăruri și mituri despre profesorii titulari și suplinitori
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
Zbigniew Ziobro
Polonia a cerut SUA să-l extrădeze pe fostul ministru al justiţiei, acuzat de deturnare de fonduri
Digi Sport
Denis Alibec și Anca Surdu, dați de gol de mama fotbalistului
Pro FM
„Dragostea mea”. Selena Gomez a împlinit 34 de ani, iar Benny Blanco i-a pregătit o surpriză în Italia. Gest...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford a fost a doua opțiune pentru Indiana Jones. Ce actor faimos a ratat rolul. „Noi l-am vrut, dar...
Adevarul
Pensia nu se pregătește la bătrânețe. Greșeala care îi poate costa scump pe români
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația, ajutorul de șomaj în august? Care sume au crescut
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Somnul insuficient poate duce la creștere în greutate mai rapid decât ai crede. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Emma Roberts s-a căsătorit în Idaho. Mătușa Julia Roberts a fost prezentă la nuntă. Cum a arătat rochia...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”