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Nazare: Progresele în reducerea deficitului oferă României argumente mai solide în negocierile europene

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Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Progresele în reducerea deficitului bugetar oferă României argumente mai solide în negocierile europene, iar continuarea eforturilor de consolidare fiscal-bugetară este necesară pentru susţinerea intereselor economiei româneşti, a afirmat miercuri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„România nu mai este în situaţia de acum un an. Progresele în reducerea deficitului ne oferă argumente mai solide pentru aceste discuţii. Efortul de consolidare trebuie continuat, iar rezultatele acestuia trebuie folosite şi pentru a susţine, la nivel european, soluţii adaptate presiunilor cu care se confruntă economia noastră”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Acesta a anunţat că a avut miercuri o întâlnire tehnică cu echipa Ministerului Finanţelor, în vederea pregătirii participării la reuniunea miniştrilor de finanţe din Uniunea Europeană (ECOFIN), programată la Bruxelles, în perioada 9-10 noiembrie.

„Am avut astăzi o întâlnire tehnică cu echipa Ministerului Finanţelor, pentru pregătirea participării la o nouă reuniune a miniştrilor de finanţe din UE, la Bruxelles, pe 9 şi 10 noiembrie. Am analizat împreună cu echipa dosarele aflate în negociere şi demersurile prin care putem susţine mai bine interesele economiei româneşti”, a precizat Nazare.

Potrivit acestuia, respectarea ţintelor fiscal-bugetare contribuie la consolidarea credibilităţii României în negocierile europene.

„Poziţia României în negocierile din cadrul ECOFIN se construieşte prin rezultate interne, argumente tehnice solide şi cooperare cu statele care au interese comune. Din acest punct de vedere, seriozitatea în respectarea ţintelor fiscal - bugetare ne întăreşte credibilitatea la masa negocierilor. Responsabilitatea noastră este să folosim credibilitatea recâştigată în ultimul an pentru a susţine interesele României acolo unde se iau deciziile”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Potrivit Raportului privind execuţia bugetară pe trimestrul III, publicat recent de Ministerul Finanţelor, deficitul bugetar s-a redus la 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026, de la 5,31% din PIB în perioada similară a anului trecut, în timp ce investiţiile publice au crescut cu aproximativ 30%, la 107,77 miliarde de lei.

Editor : Liviu Cojan

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