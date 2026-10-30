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Nazare spune că are o relație „foarte bună” cu PSD. Ce răspunde ministrul despre presupusele „găuri” din buget

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Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Foto: gov.ro
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Din articol
Ce spune Nazare despre acuzațiile privind „găurile” din buget Când vor fi cunoscute datele definitive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că are o relație „foarte bună” cu PSD și că solicitarea social-democraților privind prezentarea situației finanțelor publice este legitimă. Întrebat despre presupusele „găuri” din buget, el a spus că nu dorește să intre în disputa politică și a avertizat că modul în care sunt prezentate cifrele provizorii poate influența credibilitatea și costurile de finanțare ale României.

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Întrebat, după ședința de Guvern, cum este relația sa cu PSD, Alexandru Nazare a indicat drept exemplu adoptarea rapidă a primei rectificări bugetare din 2026.

„Relația e foarte bună, dovadă că astăzi, în Guvern, am aprobat o rectificare bugetară în timp record”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Nazare a considerat legitimă solicitarea PSD privind întocmirea unui raport despre situația finanțelor publice și obligațiile acumulate de stat. Documentul este pregătit de Ministerul Finanțelor și urmează să completeze informațiile despre execuția bugetară publicate lunar.

„Cred că este o solicitare legitimă să avem cifrele pe masă corect, transparent, din toate punctele de vedere. Nu e absolut nicio problemă să pregătim acest raport, este în lucru în acest moment la Ministerul Finanțelor, în cel mai scurt timp va fi prezentat, completează execuția bugetară pe care o publicăm în fiecare lună”, a precizat acesta.

Raportul ar urma să includă un inventar al obligațiilor financiare ale României, indiferent de perioada în care acestea au fost asumate.

„E foarte important să avem o imagine, un inventar al obligațiilor structurale ale României, de orice natură ar fi ele, de ordin istoric, de ordin mai recent, și să vedem, după ce tragem linie, care sunt soluțiile pentru a rezolva aceste probleme. Deci solicitarea este absolut legitimă pentru un Guvern nou învestit, să aibă vizibilitate asupra tuturor acestor probleme”, a continuat Nazare.

Întrebat dacă i-a transmis președintelui PSD, Sorin Grindeanu, că folosirea publică a cifrelor bugetare poate avea efecte asupra credibilității României, ministrul a răspuns că dialogul are loc direct și la nivelul membrilor Guvernului.

„Nu am transmis un mesaj și nu îi transmit mesaj domnului Grindeanu. Eu transmit mesaje tehnice, bazate pe cifre din Ministerul Finanțelor și evaluând potențialele riscuri. Cred, repet, că cererea domnului Grindeanu de a avea o viziune cât mai clară asupra situației e o cerere legitimă”, a spus acesta.

Ce spune Nazare despre acuzațiile privind „găurile” din buget

Referitor la disputa dintre PSD și reprezentanții fostei guvernări asupra presupuselor „găuri” din buget, Alexandru Nazare a spus că nu dorește să participe la schimbul de acuzații și că se va limita la explicațiile tehnice.

Ministrul a arătat că datele publicate de instituția pe care o conduce sunt tratate de finanțatorii și evaluatorii internaționali drept poziții ale României, nu doar ale Ministerului Finanțelor.

„Noi publicăm extrem de multe date. Publicăm raportul privind execuția bugetară în fiecare lună pe 25, publicăm raportul asupra economiei României, la semestrul I, e publicat. Publicăm lunar arieratele publice. Să știți că aceste documente de la noi se văd ale Ministerului Finanțelor. De afară, dinspre finanțatorii României, evaluatorii internaționali, se văd ca poziții ale României. Și trebuie să fim foarte atenți cum ne raportăm la ele, pentru că transmiterea unui semnal de credibilitate se reflectă foarte concret în viața României, pentru că se reflectă în costurile de finanțare”, a explicat Nazare.

El a precizat că o reducere a costurilor de finanțare cu 40-60 de puncte de bază are un impact important asupra bugetului, în condițiile în care cheltuielile cu dobânzile depășesc 3% din PIB.

„Să știți că 40-60 de puncte de bază sunt extrem de importante. Plătim mai puțin, ceea ce ne permite să avem bani în plus pentru școli, pentru infrastructură, pentru spitale. Și deja ne sugrumă dobânzile, la peste 3% din PIB. Este foarte mult. De aceea, n-aș vrea să intru în această dezbatere mai mult decât să fac precizări tehnice”, a afirmat ministrul.

Când vor fi cunoscute datele definitive

Alexandru Nazare a făcut o distincție între indicatorii trimestriali, care sunt provizorii și pot fi modificați, și rezultatele anuale pe baza cărora este evaluată România. Deficitul anual calculat în numerar va fi cunoscut pe 25 ianuarie 2027. Cifrele calculate potrivit metodologiei europene ESA vor fi publicate în aprilie, dar vor deveni definitive în octombrie.

„Nu putem compara ținte trimestriale provizorii, modificabile, cu ținte anuale definitive. România este evaluată pe ținte anuale. Ținta anuală pe cash o vom ști pe 25 ianuarie. Ținta anuală pe ESA, pe metodologie europeană, o vom ști în aprilie, se publică în aprilie, dar nu e definitivă. Definitivă o vom avea în octombrie”, a detaliat acesta.

Datele trimestriale sunt importante, a continuat ministrul, dar trebuie interpretate în funcție de modul în care a fost construit bugetul. Pentru 2026, cheltuielile destinate investițiilor din PNRR au fost concentrate în trimestrele al doilea și al treilea, astfel încât România să folosească cât mai multe fonduri până la termenul de 31 august.

„Noi știm că, dacă am construit bugetul complet atipic, cu toate investițiile în T2 și T3, pentru că aveam nevoie să cheltuim pentru PNRR cât mai mult până la 31 august, atunci lucrul acesta se reflectă și în indicatorii ESA diferit față de anul trecut, când investițiile erau în trimestrul 4. Privit în ansamblu, uitându-ne la nevoile României și la nevoia de a cheltui cât mai mulți bani din PNRR, o depășire sau o deteriorare a unui parametru trimestrial provizoriu, repet, provizoriu, nu e un lucru care trebuie să inducă panică”, a explicat Nazare.

Editor : A.D.

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