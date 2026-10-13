„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe rețelele sociale că șansele ca actuala propunere de premier să treacă de votul Legislativului sunt destul de mici, în forma actuală. Fostul lider de la Cotroceni spune că mai sunt doar două soluții pentru a depăși criza politică.

Traian Băsescu a scris pe Facebook despre situația în care se află acum negocierile pentru învestirea unui nou Executiv. Fostul președinte nu vede o ieșire din criza prelungită prin aducerea la guvernare doar a partidelor pro-europene din Parlament.

„Doar o părere! Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate:

1.Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri;

2.Guvern format în urma alegerilor anticipate.

Soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de lista lungă a urgenţelor guvernării.

Ne place sau nu, asta e!”, a scris fostul președinte pe rețelele sociale.

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Editor : A.R.