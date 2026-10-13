Live TV

„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică

Data actualizării: Data publicării:
traian basescu in fata ta digi24
Foto: captură video Digi24, „În Fața Ta”
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe rețelele sociale că șansele ca actuala propunere de premier să treacă de votul Legislativului sunt destul de mici, în forma actuală. Fostul lider de la Cotroceni spune că mai sunt doar două soluții pentru a depăși criza politică. 

Traian Băsescu a scris pe Facebook despre situația în care se află acum negocierile pentru învestirea unui nou Executiv. Fostul președinte nu vede o ieșire din criza prelungită prin aducerea la guvernare doar a partidelor pro-europene din Parlament. 

„Doar o părere! Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate:

1.Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri;

2.Guvern format în urma alegerilor anticipate.

Soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de lista lungă a urgenţelor guvernării.
Ne place sau nu, asta e!”, a scris fostul președinte pe rețelele sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
caii sălbatici
1
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
toma cuzin fb
3
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
actorul rj mitte rade
4
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
5
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
Gabi Tamaș a numit "cel mai mare șprițar" cu care a fost coleg, fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Gabi Tamaș a numit "cel mai mare șprițar" cu care a fost coleg, fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
simina tanasescu ilie bolojan colaj
Bolojan și președinta CCR, chemați pentru a șasea oară la audieri în Senat. Când ar trebui să se prezinte
Petrișor Peiu, senator AUR.
Peiu: Parlamentarii AUR ar putea ieși din sală la votul pe guvernul Niculescu: „Dacă se face majoritatea, va fi foarte fragilă”
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU DESEMNAT - PARTIDE - 8 OCT 2026
Luca Niculescu, după ultima rundă de consultări pentru formarea Guvernului: „Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_003INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Culise. Luca Niculescu nu-și depune mandatul și cere un „pact de neagresiune” între partide. Ce variante de Guvern are pe masă
victor ponta inquam george calin
Ponta spune că jocurile PSD sunt „aberante și inexplicabile”: Guvernul Niculescu, ultima şansă înainte de sinuciderea clasei politice
Recomandările redacţiei
Luca Niculescu.
Negocieri contra cronometru, cum va arăta Guvernul Niculescu. Surse...
BUCURESTI - BIAS 2022 - CONFERINTA - 2 SEPT 2022
Armata Română primește un nou avion militar Hercules de la americani...
bani portofel
Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei în august. Majorarea...
Romanian Navy frigate "King Ferdinand" (R), a Bulgarian war ship (C) and Romanian corvette "Admiral Barbuneanu" (L) march on the Black Sea during "Sea Shield 24" exercise April 16, 2024
Două nave comerciale, lovite de drone în largul Bulgariei. Una s-a...
Ultimele știri
NATO reacționează după noile atacuri cu drone asupra navelor din Marea Neagră: „Ne ajustăm postura”
Consiliul UE deblochează accesul la fonduri europene de 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria
Explicațiile Ambasadei Ucrainei la București, după ce Kievul a adoptat o lege controversată privind minoritățile naționale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marți 13 nu aduce ghinion pentru toată lumea. 5 zodii au parte de o zi surprinzător de bună
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj! Toate detaliile transferului şi reacţia lui Șumi: „La Craiova nu s-a dus...
Adevărul
O nouă descoperire șocantă în capela cimitirului din Slatina: „Saci si sicriu ascunse în ziduri false”
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Scandalul de la ANM ia amploare. Diana Buzoianu explică de ce nu poate fi demisă directoarea Elena Mateescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Moment revoltător la Wuhan, când Sorana Cîrstea servea pentru meci
Pro FM
De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție. Daniela Niculescu rupe tăcerea despre mariajul lor: „A plâns”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone, dezvăluiri despre conflictul de 20 de ani cu Arnold Schwarzenegger: „A fost ca o luptă pe...
Adevarul
„Timpul este inamicul nostru”. Avertisment despre apărarea României și ritmul lent al înzestrării
Newsweek
Pensiile speciale de 3.000€ ale primarilor. O comisie condusă de senatorul AUR Chelaru refuză să le elimine
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
Uma Thurman, în rochie-sacou și pantofi cu toc pe covorul roșu. A făcut furori la premiera noului sezon...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro