Live TV

„Ne spălăm pe cap cu acest deficit”. Kelemen Hunor spune că fără măsuri de stimulare economică „n-ai cum să câştigi această bătălie”

Data publicării:
Kelemen Hunor
Foto: Profimedia

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre situaţia economică, că din păcate se spălă cu toţii pe cap cu acest deficit, în coaliţie şi oricine poate să se retragă de la guvernare iar dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte.

„Din păcate ne spălăm cu toţii pe cap. Şi USR-ul, şi noi, şi Pambuccian, cu toţii. Ne spălăm pe cap, cu acest deficit. Nu poţi să spui, ok, e această situaţie. Noi putem să mergem cu împrumuturile, dar până unde? Când nu există creştere economică, suntem la 0,2. Când nu putem rezolva acest deficit doar crescând taxele şi nu mai suntem de acord să mai creştem taxele, niciun fel, dar nici prin reducerea de cheltuieli n-ai cum să faci o economie de peste 38 de miliarde. N-ai cum. Deci trebuie să găseşti şi stimulente economice”, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena 1, despre situaţia economiei, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor a mai arătat că ”oricine poate să se retragă de la guvernare, pentru că va guverna cineva, nu-i nicio problemă”.

”Dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fie în coaliţie, greşeşte. Greşeşte”, a subliniat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a recunoscut că ”trebuia să începem cu reducerea cheltuierilor şi după aceea să venim cu creşterea taxelor”.

„Asta ar fi fost ordinea firească, dar atunci guvernul, coaliţia, a ales calea mai scurtă, ca să avem venituri mai repede. (..) E musai să facem această reducere, dar la fel de obligatoriu este să stimulăm economia, că doar din reduceri de cheltuieli şi creşteri de taxe, ce s-a întâmplat în iulie, n-ai cum să rezolvi acest deficit. Uitaţi-vă ce spun economiştii. Nu se poate. Cu o economie care scade, cu o economie care se răceşte, n-ai cum să câştigi această bătălie”, a menţionat el.

Citește și:

EXCLUSIV Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile magistraților: M-au ciuruit. Nu am înțeles de ce au tras în pianist

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
carrefour
2
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
ilie bolojan in studioul digi24
3
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
Ștefania Szabo
4
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Donald Trump
5
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Decizie radicală! Ce a făcut jucătorul lui Chivu, după ce a omorât un om cu mașina
Digi Sport
Decizie radicală! Ce a făcut jucătorul lui Chivu, după ce a omorât un om cu mașina
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu, despre o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, despre SRI și alegerile anulate: Ei au avut poza...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
Fostă directoare de liceu din Buzău, după moartea doctoriței Ștefania...
Ultimele știri
Avertisment de la Vatican. Papa Leon: „Dumnezeu vrea o lume fără război. Tensiunile se pot rezolva prin dialog și negociere”
Administrația Trump, dată în judecată de zeci de state din SUA pentru refuzul de a finanța ajutorul alimentar pentru milioane de oameni
Oana Țoiu, întâlnire cu ministrul israelian de Externe. Șefa diplomației române: „Prea multe familii au suferit enorm”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sigla csm de la intrare in institutie
CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Kelemen Hunor clarifică afirmațiile sale
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu: Deficitul la 9 luni arată rău. Amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției, la propunerea UDMR (surse)
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că Bolojan trebuie să le explice singur românilor dacă reforma pică (surse)
lia savonea
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau al Parlamentului”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
La aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia austriacului a luat o decizie neașteptată. Ce...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...