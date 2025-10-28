„Ne spălăm pe cap cu acest deficit”. Kelemen Hunor spune că fără măsuri de stimulare economică „n-ai cum să câştigi această bătălie”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre situaţia economică, că din păcate se spălă cu toţii pe cap cu acest deficit, în coaliţie şi oricine poate să se retragă de la guvernare iar dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte.

„Din păcate ne spălăm cu toţii pe cap. Şi USR-ul, şi noi, şi Pambuccian, cu toţii. Ne spălăm pe cap, cu acest deficit. Nu poţi să spui, ok, e această situaţie. Noi putem să mergem cu împrumuturile, dar până unde? Când nu există creştere economică, suntem la 0,2. Când nu putem rezolva acest deficit doar crescând taxele şi nu mai suntem de acord să mai creştem taxele, niciun fel, dar nici prin reducerea de cheltuieli n-ai cum să faci o economie de peste 38 de miliarde. N-ai cum. Deci trebuie să găseşti şi stimulente economice”, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena 1, despre situaţia economiei, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor a mai arătat că ”oricine poate să se retragă de la guvernare, pentru că va guverna cineva, nu-i nicio problemă”.

”Dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fie în coaliţie, greşeşte. Greşeşte”, a subliniat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a recunoscut că ”trebuia să începem cu reducerea cheltuierilor şi după aceea să venim cu creşterea taxelor”.

„Asta ar fi fost ordinea firească, dar atunci guvernul, coaliţia, a ales calea mai scurtă, ca să avem venituri mai repede. (..) E musai să facem această reducere, dar la fel de obligatoriu este să stimulăm economia, că doar din reduceri de cheltuieli şi creşteri de taxe, ce s-a întâmplat în iulie, n-ai cum să rezolvi acest deficit. Uitaţi-vă ce spun economiştii. Nu se poate. Cu o economie care scade, cu o economie care se răceşte, n-ai cum să câştigi această bătălie”, a menţionat el.

Citește și:

EXCLUSIV Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile magistraților: M-au ciuruit. Nu am înțeles de ce au tras în pianist

Editor : B.E.