Vicepremierul Marian Neacşu propune ca managerii companiilor de stat să fie plătiţi în funcţie de performanţă, de eficienţă şi de posibilitatea de a a face profit. El argumentează că managerii de top nu vor veni la companiile de stat pentru a câştiga într-o lună cât câştigă într-o zi competitorii lor din mediul privat.

„Din păcate, unul dintre elementele de aşa-zisă reformă făcută în perioada anterioară a fost acela al aplatizării remuneraţiei, veniturilor managerilor de top. A fost unul dintre foarte multe diferende vizibile dintre mine şi fostul prim-ministru atunci când am venit cu următorul argument: nu poţi să-i ceri unui manager de top din România, de la o societate de top din România, de stat, să aibă o indemnizaţie lunară cât are competitorul lui de la o întreprindere privată pe zi sau şi mai puţin decât atâta. Deci ei trebuie să fie foarte bine plătiţi”, a afirmat Marian Neacşu, marţi seară, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

El a anunţat că a propus ca managerii companiilor de stat să fie plătiţi în funcţie de performanţă, de eficienţă şi de posibilitatea de a face profit.

Neacşu a fost întrebat cum va proceda pentru ca în companiile de stat să fie păstraţi oamenii buni, şi nu „pilele” şi „oamenii de partid”, el explicând, în acest context, că „numai în conducerile interimare pot să fie puşi pe pile”.

„Din păcate, am constatat că, odată cu ieşirea noastră de la guvernare, în mai, potenţialele pile anterioare s-au transformat în pilele potentaţilor de la momentul ăla. Este o chestiune care trebuie să înceteze şi împotriva căreia am luptat dintotdeauna”, a răspuns Neacşu.

Editor : M.B.