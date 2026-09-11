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Exclusiv Negocierea paralelă din Parlament: AUR vrea să-și îngroașe rândurile cu aleșii partidelor mici. Peiu: „Să ne coordonăm votul”

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Bucharest, Romania. 31st Mar, 2025: Petrisor Peiu, senator for the Alliance for the Union of Romanians (AUR), speaks during a press conference, at the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Profimedia Images
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AUR a pus ochii pe aleșii neafiliați sau cei din grupurile mici din Parlament. Petrișor Peiu a declarat la Interviurile digi24.ro că se poartă negocieri fie pentru a se înscrie unii dintre ei în AUR, fie pentru a-și coordona votul, în special la învestirea viitorului Guvern. Acesta nu a exclus ca partidul să le ofere și locuri eligibile pe listele partidului la viitoarele alegeri.

„Sigur”, a declarat Petrișor Peiu întrebat dacă se poartă negocieri cu aleșii partidelor mici din Parlament pentru a se alătura AUR.

„Sigur. Acești colegi au plecat întâi de la partidele respective din motive care nu țin de noi și apoi și-au manifestat dorința să vină la noi. Adică nu facem o vânătoare. Ne consolidăm numărul de parlamentari”, a spus liderul senatorilor AUR la Interviurile Digi24.ro.

Acesta a subliniat, însă, că prioritatea partidului este ca parlamentarii opoziției, precum cei de la PACE, S.O.S, POT sau UPR, să își coordoneze votul cu AUR:

„Avem ca prioritate să-și coordoneze votul în Parlament cu noi. Asta este prioritatea noastră”, a spus el.

Întrebat dacă AUR le va asigura acestora și locuri eligibile pe listele partidului la viitoarele alegeri parlamentare, Petrișor Peiu a precizat: „Acum nu cred că e o surpriză pentru cineva când un parlamentar care a plecat de la un partid și merge la alt partid că vizează obținerea unui nou mandat. Adică nu cred că am descoperit apa caldă prin asta”.

„Negociem cu aceste partide și asta ne dorim, să îi convingem să ne coordonăm votul pe problemele mari, inclusiv pe respingerea unui guvern care să continue politica actualului guvern.

Noi continuăm să încercăm să îi determinăm. Și cred că a avut și președintele partidului S.OS România, doamna Șoșoacă, un apel în acest sens - să ne coordonăm votul în Parlament”, a spus Peiu,

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