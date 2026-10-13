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Video Negocieri contracronometru, cum va arăta Guvernul Niculescu. Surse: PSD își poate asuma guvernarea, cu voturile PNL și UDMR

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Luca Niculescu.
Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
PSD vrea Guvern cu PNL. Liberalii vor în Opoziție Vot în PSD pentru variantele de guvern

Cum ar putea arăta viitorul Guvern, în condițiile în care partidele par tot mai departe de un acord? Liderii PSD spun public că nu vor un Executiv fără PNL, iar liberalii exclud o nouă guvernare alături de social-democrați. Potrivit surselor Digi24, pe masa negocierilor rămâne totuși varianta ca PSD să își asume guvernarea, cu voturile PNL și UDMR în Parlament. Liderii social-democrați vor avea miercuri o ședință în care toate variantele vor fi puse pe masă. 

 

Din partea premierului desemnat rămân pe masă trei variante: guvern tehnocrat, guvern hibrid - adică să fie propuși atât miniștri tehnocrați, cât și politici - sau un guvern politic cu totul. Luca Niculescu declara că preferă a treia variantă, cea a unui guvern politic, însă în cazul în care partidele nu ajung la un consens, are pregătită schița unui guvern tehnocrat, cu tot cu lista miniștrilor.

PSD vrea Guvern cu PNL. Liberalii vor în Opoziție

În ce privește poziționările partidelor, lucrurile se complică. Asta pentru că, public, social-democrații cer refacerea coaliției cu PNL și cu UDMR, după cum a afirmat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă.

„Cei care refuză să vină într-o astfel de construcție (guvern alături de PSD - n.r.) fug de responsabilitate. De ce nu ar veni Ilie Bolojan într-un guvern de scurtă durată care să treacă această perioadă? Pentru că știe că nu e o situație simplă. E și el responsabil alături de PNL de situația în care ne aflăm”, a afirmat Grindeanu.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a respins propunerea și a declarat că liberalii vor să rămână în opoziție, cu mențiunea că partidul său e dispus vă voteze un Guvern din care nu face parte.

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire. Dar țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, iar pentru asta PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț”, transmitea Bolojan, într-un mesaj pe Facebook.

Vot în PSD pentru variantele de guvern

În acest context, potrivit informațiilor Digi24, liderii social-democrați vor avea mâine o ultimă ședință pentru a decide dacă susțin Guvernul Niculescu și sub ce formă, urmând să fie supusă la vot inclusiv varianta unui guvern din care să facă parte și Partidul Social Democrat.

Un alt scenariu luat în calcul este cel în care PNL și UDMR să voteze Guvernul Niculescu. În acest sens, Sorin Grindeanu a avut o discuție zilele acestea cu Kelemen Hunor. Potrivit informațiilor Digi24, liderul UDMR i-a transmis șefului PSD că partidul său e dispus să voteze inclusiv un guvern din care fac parte social-democrații, dar că UDMR rămâne în opoziție.

Surse politice au explicat pentru Digi24 că Luca Niculescu nu are în plan să renunțe la mandatul primit de la Cotroceni și vrea să ducă propunerea de Guvern până la votul de încredere din Parlament, chiar dacă, deocamdată, nu are o majoritate pe care să se bazeze.

Mai mult, premierul desemnat le cere partidelor să accepte un pact de neagresiune politică pentru următoarele șase luni. Mai exact, își dorește ca acestea să nu depună moțiuni de cenzură și să nu blocheze activitatea Guvernului, cel puțin până în aprilie.  Acest lucru ar permite Executivului să adopte rectificarea bugetară, bugetul pentru anul viitor, dar și alte măsuri urgente fără să aibă probleme în Parlament.

Situația privind formarea noului Guvern ar trebui tranșată până la finalul acestei săptămâni, pentru că joi Luca Niculescu vine în Parlament, depune programul de guvernare și lista miniștrilor, iar săptămâna viitoare, cel mai probabil, vom vedea votul.

 

Editor : Loredana Bancăș

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