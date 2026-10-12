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Negocieri cruciale pentru formarea noului guvern. Luca Niculescu continuă astăzi discuțiile cu partidele parlamentare

Data publicării:
2026-10-08-4416
Declarații de presă la finalul întâlnirii dintre Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat și liderii PSD, la sediul partidului din București, 8 octombrie 2026. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Programul discuțiilor de luni Cabinetul de miniștri și programul de guvernare, depuse joi Ce vrea PSD Poziția PNL Apelul UDMR

Luca Niculescu, premierul desemnat, are programate astăzi noi consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru formarea viitorului Guvern.

Programul discuțiilor de luni

Programul întâlnirilor, stabilit pe baza confirmărilor primite până în acest moment:

  • ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR)
  • ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale
  • ora 16:00 – Grupul parlamentar PACE - Întâi România
  • ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR)

Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile Partidului Social Democrat, ale Partidului Naţional Liberal şi ale Uniunii Democrate Maghiare din România.

Cabinetul de miniștri și programul de guvernare, depuse joi

El intenţionează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare şi lista Cabinetului de miniştri.

Voi prezenta un Guvern competent, în care cei care se vor regăsi trebuie să aibă şi competenţele să ocupe acele funcţii. (...) Am spus că nu sunt omul care să vină să şteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătăţite le vom îmbunătăţi. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în aşa fel încât să nu atingă angajamentele internaţionale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat şi care sunt în beneficiul României”, a afirmat Luca Niculescu, la finalul discuţiilor avute cu PSD.

Ce vrea PSD

Social-democraţii i-au comunicat prim-ministrului desemnat că îşi doresc o majoritate asumată şi că nu îi interesează funcţiile.

Fac un apel în special la PNL şi UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorităţi transparente, dacă se doreşte participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie pe care l-am anunţat pe scurt şi nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună 'nu' acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern şi am fi putut construi o majoritate, dacă vreţi, şi în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere. Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea, apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni, mai ales la oamenii care ne privesc şi aşteaptă soluţii de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide în această perioadă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Poziția PNL

Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenţionează să participe, alături de PSD, în Guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să îi acorde un vot de instalare”.

Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar, dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie. (...) L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui Guvern”, a spus Bolojan.

Apelul UDMR

Şi reprezentanţii UDMR şi-au anunţat intenţia de a vota un guvern, chiar dacă nu vor face parte din el.

România are nevoie de un guvern. Economia României scârţâie, deci este nevoie de programe prin care se pot păstra locurile de muncă şi programe prin care se creează noi locuri de muncă. Este nevoie de indexarea pensiilor şi România are nevoie de nişte programe prin care dezechilibrele care există astăzi în societatea românească pot fi corectate. Avem probleme demografice foarte mari. Noi ne dorim ca România să aibă guvern. Suntem dispuşi să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern”, a precizat primarul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, la finalul discuţiilor cu Luca Niculescu.

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru a fost publicat marţi, 6 octombrie, în Monitorul Oficial al României. Acesta are la dispoziţie 10 zile pentru a veni în faţa Parlamentului cu programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi. 

Editor : Ș.R.

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