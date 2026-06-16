Negocieri pentru guvernul Veștea: politicienii cer ministere în schimbul votului. Ce portofoliu ar ținti Anamaria Gavrilă (surse)

Social-democrații, împreună cu Adrian Veștea și apropiații săi din PNL, negociază intens cu fiecare parlamentar în parte care ar putea fi convins să le dea votul, indiferent de partid, potrivit informațiilor Digi24. Veștea speră ca până mâine dimineață să obțină cele 240 de voturi despre care spunea că ar fi garantate.

La Vila Lac sunt Hubert Thtuma, Alina Gorghiu, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu și până de curând, și Adrian Veștea (care a plecat la o emisiune televizată) - aceștia negociază voturile pentru a trece acest Guvern, potrivit informațiilor Digi24.

Ei sună fiecare parlamentar care ar putea trece în tabăra lor. Se negociază om cu om, indiferent de partid, pentru a strânge 240 de voturi pentru Adrian Veștea, cu care el se laudă încă colegilor că le-ar putea obține până mâine dimineață.

Multe dintre aceste voturi pe care le caută cu disperare această tabără ar putea veni de la AUR. Mohamad Murad, văzut luni intrând în biroul lui Sorin Grindeanu, ar fi promis acestei tabere 15 voturi de la AUR și a garantat că se pot baza pe ele, spun surse politice.

Dincolo de calculele pentru trecerea acestui guvern, se fac negocieri aprinse și pentru funcțiile din viitorul executiv.

Cătălin Predoiu nu va face parte din Guvernul Veștea, dar ar fi luat în calcul pentru șefia Senatului, unde acum este Mircea Brudean, un apropiat al lui Ilie Bolojan, spun surse politice..

Aceleași surse spun că ar fi o luptă grea pentru Ministerul Transporturilor. Hubert Thuma ar urma să preia controlul acestui minister, prin intermediul unui apropiat al său. Dar s-ar putea să aibă o competiție pentru portofoliul transporturilor, de la Victor Ponta, care, potrivit informațiilor Digi24, i-ar fi cerut și el lui Adrian Veștea acest portofoliu. Ponta a negat însă această informație.

Veștea a stat astăzi față în față cu Ana Maria Gavrilă, care, spun surse politice, ar fi cerut să fie numită ministră de Externe. Ninel Peia, din grupul paramentar PACE, ar fi cerut la rândul său să primească portofoliul Apărării, ca să voteze Guvernul, mai spun sursele, care adaugă că și Cosmina Cerva, aleasă și ea pe listele SOS și în prezent membră a grupului PACE, ar fi cerut Ministerul Justiției.

Editor : M.B.