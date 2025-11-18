Live TV

Video Negocieri urgente la Cotroceni pe tema pensiilor speciale. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu (surse)

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Nicușor Dan a susținut miercuri, 12 noiembrie 2025, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Șefii Coaliției au fost convocați de urgență la Palatul Cotroceni, după ce discuțiile privind reforma pensiilor speciale s-au blocat din nou. Potrivit surselor Digi24, la întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu.

Întâlnirea a avut loc în format restrâns, după ce Coaliția stabilise ieri o formulă de compromis: o perioadă de tranziție de 15 ani, apropiată de solicitările magistraților, dar fără renunțarea la plafonarea pensiilor la cel mult 70% din salariu.

Potrivit informațiilor Digi24, varianta propusă de Coaliție nu este acceptată de magistrați, care au ridicat din nou problema cuantumului pensiilor. Ei susțin că pensia ar trebui să fie apropiată de nivelul salariului, în jurul a 65%.

După discuțiile de la Cotroceni, președintele trebuie să decidă dacă va relua dialogul cu reprezentanții sistemului judiciar și dacă va organiza o întâlnire oficială între liderii politici și magistrați.

Conform surselor, Coaliția intenționează totuși să trimită legea în procedura de avizare chiar și fără un consens cu magistrații.

CSM are, potrivit deciziilor Curții Constituționale, un termen de 30 de zile pentru a emite avizul. Însă, dacă acesta nu este transmis în aproximativ o săptămână, România riscă să depășească termenul de 28 noiembrie, până la care trebuie adoptată reforma pensiilor speciale în cadrul PNRR.

La finalul săptămânii trecute, premierul Ilie Bolojan declara că se bazează pe „buna colaborare” și „înțelegerea” CSM în acest proces.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
4
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
5
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Bătută cu ranga, cu presupusa complicitate a unei colege, a solicitat în instanță 247 de salarii
Digi Sport
Bătută cu ranga, cu presupusa complicitate a unei colege, a solicitat în instanță 247 de salarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu...
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
Ce sunt dosarele Jeffrey Epstein și la ce întrebări ar putea...
nava incendiu dunare tulcea ucraina
Incendiu pe o navă cu GPL de pe Dunăre. Locuitorii evacuați din...
photo-collage.png - 2025-11-18T092300.711
Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o...
Ultimele știri
Cătălin Cherecheș, fost primar la Baia Mare, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei
Monitorizarea traficului rutier, extinsă. Se vor colecta imagini de la camerele autorităţilor locale, combinate cu cele ale șoferilor
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID310036_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Încă o ședință în Coaliție fără rezultat pentru pensii și concedieri. Refuzul categoric al lui Moșteanu: „Nu cu războiul lângă noi”
enrico letta nicusor dan
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Enrico Letta: infrastructura, energia și industria europeană, teme centrale ale întâlnirii
nokian tyres bolojan paolo pompei
Guvernul analizează prima tranșă a ajutorului de stat pentru fabrica Nokian: 6 milioane de anvelope pe an, zero emisii CO₂
Alexander Stubb
Președintele Finlandei anunță când ar putea începe negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina: „De obicei sunt optimist”
comisia europeana
Comisia Europeană: „Economia României încetinește puternic din cauza austerității”. Care sunt prognozele pentru 2025-2027
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Care este diferența dintre o copie legalizată și un duplicat. Când ai nevoie de fiecare în parte
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Judecătorii CCR și membrii CSM, bonus la pensie între 25.000 și 50.000 de lei. Ce privilegii au de la Guvern?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Cum ar fi comentat Tom Cruise despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban: „Are o mică satisfacție, spune...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu