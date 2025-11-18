Șefii Coaliției au fost convocați de urgență la Palatul Cotroceni, după ce discuțiile privind reforma pensiilor speciale s-au blocat din nou. Potrivit surselor Digi24, la întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu.

Întâlnirea a avut loc în format restrâns, după ce Coaliția stabilise ieri o formulă de compromis: o perioadă de tranziție de 15 ani, apropiată de solicitările magistraților, dar fără renunțarea la plafonarea pensiilor la cel mult 70% din salariu.

Potrivit informațiilor Digi24, varianta propusă de Coaliție nu este acceptată de magistrați, care au ridicat din nou problema cuantumului pensiilor. Ei susțin că pensia ar trebui să fie apropiată de nivelul salariului, în jurul a 65%.

După discuțiile de la Cotroceni, președintele trebuie să decidă dacă va relua dialogul cu reprezentanții sistemului judiciar și dacă va organiza o întâlnire oficială între liderii politici și magistrați.

Conform surselor, Coaliția intenționează totuși să trimită legea în procedura de avizare chiar și fără un consens cu magistrații.

CSM are, potrivit deciziilor Curții Constituționale, un termen de 30 de zile pentru a emite avizul. Însă, dacă acesta nu este transmis în aproximativ o săptămână, România riscă să depășească termenul de 28 noiembrie, până la care trebuie adoptată reforma pensiilor speciale în cadrul PNRR.

La finalul săptămânii trecute, premierul Ilie Bolojan declara că se bazează pe „buna colaborare” și „înțelegerea” CSM în acest proces.

Editor : Ș.A.