Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să desemneze un premier

Nicusor Dan
Nicușor Dan la Cotroceni. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Președintele ar vrea un Guvern tehnocrat

Blocaj total în negocierile pentru Palatul Victoria. Deși președintele era așteptat să desemneze zilele acestea numele noului premier, potrivit surselor Digi24, niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni nu ar reuși să strângă o majoritate în Parlament. Este motivul pentru care Nicușor Dan întârzie să vină cu o nominalizare. 

Desemnarea viitorului premier întârzie din cauza dificultăților legate de construirea unei majorități parlamentare. Deși Nicușor Dan era așteptat să anunțe numele noului șef al Executivului la începutul acestei săptămâni, după consultările oficiale cu partidele și după mai multe discuții informale cu liderii fostei coaliții, negocierile sunt încă departe de o concluzie.

În ultimele zile au fost vehiculate mai multe nume pentru funcția de premier, iar unul dintre favoriții aflați în discuție ar fi Eugen Tomac. Totuși, potrivit unor surse apropiate negocierilor, principala problemă nu este neapărat alegerea unui nume, ci lipsa unei majorități clare care să poată susține viitorul Guvern în Parlament.

PSD ar fi de acord cu numele unui tehnocrat, inclusiv cu Eugen Tomac, mai ales pentru că, în acest fel, Sorin Grindeanu scapă de responsabilitatea asumării funcției de premier într-un Guvern de sacrificiu. 

Problema este că PNL a anunțat deja că nu mai dorește să guverneze alături de PSD. În aceste condiții, potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan ar fi încercat să convingă USR să intre într-o formulă de susținere a noului cabinet. Numai că Dominic Fritz, liderul USR a exclus posibilitatea unei guvernări alături de PSD.

„USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta.

Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală”, a scris liderul USR, de dimineață, pe Facebook.

Aceleași surse susțin că președintele le-ar fi transmis liderilor politici că preferă varianta unui guvern tehnocrat, format în principal din persoane din afara partidelor parlamentare. Mai exact, miniștrii să fie tehnocrați sau cel puțin din afara partidelor mari din Parlament, însă pentru ca formațiunile care vor susține viitorul Guvern să păstreze un anumit control politic, funcțiile din eșaloanele inferioare — precum cele de secretari și subsecretari de stat — să fie ocupate de oameni susținuți politic.

Chiar și în acest scenariu, o majoritate parlamentară stabilă este în continuare greu de găsit.

