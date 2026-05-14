Negocierile privind noua lege a salarizării publice, mediate de președintele Nicușor Dan. Când ar putea fi adoptat proiectul

Ministerul Fondurilor Europene a publicat stadiul reformelor din PNRR care au înregistrat întârzieri. Potrivit documentului, noua lege a salarizării în sectorul bugetar este negociată acum „sub medierea președinției”, după ce partidele aflate la guvernare nu au reușit să se pună de acord. Legea ar putea fi adoptată săptămâna viitoare.

ACTUALIZARE 17:40 Premierul Ilie Bolojan a declarat, la finalul ședinței de Guvern de joi, că din fiecare leu care se colectează în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar.

„Astăzi avem aproximativ 166 de miliarde de lei total cheltuieli de salarii în sectorul public, ceea ce reprezintă 8,1%, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor. Deci creșterile trebuie să țină cont de aceste date și nu avem decât două posibilități reale: o creștere de amplitudine mică sau, dacă se dorește o amplitudine mai mare, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, singura variantă este reducerea de personal acolo unde se justifică. Astfel, îi poți plăti mai mult pe cei care lucrează în sistemul public”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a declarat că președinția i-a adunat pe parlamentari la o dezbatere, privind adoptarea proiectului

„În aceste zile, președintele României, prin Radu Burnete, a generat o dezbatere la Parlament și în zilele următoare sper ca oamenii politici responsabili din România să cadă de acord că aceste aspecte care țin de absorbția fondurilor europene, reforme făcute cu cap, care sunt sustenabile și care țin cont de situația financiară a țării, vor găsi o formulă pentru a avea o lege a salarizării”, a mai spus acesta.

Potrivit documentului, Ministerul Muncii are pe masă trei scenarii privind aprobarea noii legi a salarizării în sectorul public, astfel încât proiectul să fie publicat deja în Monitorul Oficial până în luna iunie, mai exact până în 17.06.2026 sau 29.06.2026.

Ministerul arată că au existat discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, pe 14 aprilie, la care au participat ministerele Muncii și Fondurilor Europene. În urma acestora, oficialii europeni au subliniat că actul normativ trebuie să intre în vigoare cel mai târziu în 31 august 2026.

Impact bugetar

Potrivit aceluiași document, noua lege a salarizării vine cu un impact bugetar de 7,3% din PIB.

Negocierile, mediate de președinte

„Consultările privind adoptarea reformei se derulează sub medierea președintiei”, mai arată documentul citat. Ministerul Fondurilor Europene susține că proiectul ar putea fi adoptat în săptămâna 18-22 mai „sub condiția obținerii unui acord politic din partea tuturor formațiunilor”.

