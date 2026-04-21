Negoiță (PSD) îi ia apărarea lui Bolojan: „Cred că ar merita puțină susținere. Lucrurile bune n-avem cum să nu le apreciem”

Foto: INQUAM Photos/ Malina Norocea

Primarul social-democrat al Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, spune că premierul Ilie Bolojan „merită puțină susținere” pentru a duce la capăt reformele pe care le-a început. Declarația vine după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Bolojan și a anunțat că miniștrii social-democrați vor pleca din guvern dacă premierul nu demisionează.

„Nu contează, ne place, nu ne place domnul Bolojan. Importante sunt câteva aspecte. Unu, că s-au întâmplat niște reforme până acum - reforma administrativă, foarte important că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, cu nenorociri, rubedenii”, a spus Negoiță într-un clip postat pe pagina sa de Facebook.

„Lucrurile bune n-avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat care generează pierderi în fiecare an și de asemenea toate colcăie clientelă politică”, a continuat edilul.

Negoiță spune că Bolojan „ar merita puțină susținere măcar pentru chestiunea asta, să rezolve cu reformele”.

„Chiar dacă știm că orice reformă de genul ăsta mai generează și suferință pe anumite zone, dar sunt absolut necesare și din punctul meu de vedere, cel puțin pentru asta cu societățile și cu reforma administrativă, toată susținerea, pentru că eu cred că asta este direcția corectă și de asta suntem persoane publice, trebuie să ne exprimăm și să ne spunem punctul de vedere”, a continuat el.

„Asta este poziția mea, știu că nu e foarte comodă, posibil că pe unii deranjează, dar fix așa gândesc”, a conchis Negoiță.

