În așteptarea zilei de luni, când premierul Ilie Bolojan este chemat în Parlament să explice reducerea numărului de militari americani din România, un lider al Partidului Social Democrat, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat la Timișoara că „cu Partidul Social Democrat la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american Donald Trump”. PSD este membru al coaliției de guvernare, alături de PNL, USR și UDMR, cu susținerea minorităților.

„Nu poți afla de la televizor, pe surse, că trupele americane se retrag de la noi din țară. Nu poți pretinde ca acest lucru este un lucru minor, când, de fapt, este un lucru extrem de important. Nu poți să spui că tu promovezi interesele României în exterior, fără să oferi o soluție alternativă. Cu Partidul Social Democrat la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american Donald Trump”, a declarat Victor Negrescu.

PSD este membru al coaliției care conduce România, alături de PNL, USR și UDMR, cu susținerea minorităților. Social-democrații au în Guvern un post de vicepremier și șase poziții de ministru.

SUA au anunțat România că retrag câteva sute de soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu

„România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa”, a transmis MApN miercuri. Astfel, vor fi retrași soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare în țara noastră.

Sorin Grindeanu a criticat Guvernul în legătură cu comunicarea pe subiectul retragerii trupelor SUA

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat comunicarea Guvernului în legătură cu subiectul retragerii militarilor americani din România

Liderul PSD cere o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării privind retragerea trupelor SUA.

„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase. În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor”, a scris Grindeanu pe Facebook.

După AUR, și PSD l-a chemat în Parlament pe Bolojan

Ilie Bolojan este chemat, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la solicitarea PSD, pentru a explica retragerea unei părți a militarilor americani din România.

Propunerea social-democraților a trecut, în Biroul permanent al Camerei, cu voturile AUR și cele ale minorităților, în timp ce PNL, USR și UDMR s-au abținut.

