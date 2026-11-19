Digitalizarea statului român a eşuat până acum şi abordarea țării a fost greşită, pentru că s-au făcut multe proiecte care nu au fost conectate între ele, a spus joi Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European (PE).

„Astăzi, pledez pentru a admite faptul că digitalizarea statului român a eşuat până acum şi că abordarea noastră a fost realmente greşită. De ce? Pentru că am făcut multe proiecte, unele chiar care au reuşit, însă pe care nu le-am conectat între ele. De aceea, mai devreme, spuneam şi vorbeam foarte clar despre integrarea lor şi despre nevoia de a gândi nişte proiecte cu impact major, care sunt sustenabile. Adică, în contextul pandemiei, am cumpărat tablete... Unde sunt tabletele? Cu PNRR am finanţat primării să-şi achiziţioneze softuri. După ce trece PNRR, vor mai funcţiona acele softuri?

Lista de situaţii unde am investit major banii europeni este foarte mare şi unde vedem aceeaşi greşeală care se repetă. De aceea, eu cred că avem nevoie de o viziune integrată care să folosească acest ultim tren al banilor europeni, pentru că este ultima şansă. Trebuie să identificăm acele proiecte majore. Nu ne mai trebuie 20.000 de proiecte, ne trebuie câteva proiecte majore care să facă din România un lider în acest domeniu, al digitalului şi, aş zice, în domeniul Inteligenţei Artificiale. Asta înseamnă că trebuie să fim capabili să ne scalăm proiectele noastre şi să ne susţinem şi liderii din piaţă", a spus Negrescu la Summitul pentru Guvernanţă Digitală de la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

Europarlamentarul a subliniat că, „în logica viitorului buget european multianual, ne propunem să dezvoltăm proiecte viabile, să venim cu banii europeni acolo unde există efect de multiplicare şi există potenţial", iar, în paralel, „trebuie să creionăm şi noi acel plan, să vedem exact cum finanţăm acele obiective care pot fi performante pentru ţară".

„Europa, în general, a sprijinit digitalizarea României. Îi auzeam mai devreme pe cei care au fost aici vorbind despre nenumăratele realizări pe care le avem în domeniul digitalizării, dar ar trebui să subliniem mai des că marea majoritate a acestor proiecte s-a făcut cu bani europeni. De altfel, dacă e să ne uităm la cadrul financiar actual şi la PNRR, vedem că aproximativ cinci miliarde de euro au venit specific pentru zona de digitalizare: 1,7 miliarde prin PNRR şi restul fie prin POCIDIF, fie prin alte programe. Evident că mai există şi alocări financiare indirecte şi transformarea digitală a României este venită de la Bruxelles, fie că vorbim de portofelul digital sau de alte componente de acest fel.

Deseori, la nivel european, discutăm despre cum putem să îmbunătăţim viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, cum putem acomoda digitalizarea cu provocările de zi cu zi ale oamenilor şi, ca urmare a deciziilor luate acolo. Acum, principala dezbatere la Bruxelles priveşte EU Kids Act, cum putem să protejăm copiii şi minorii, dar, în acelaşi timp, cum vom continua să finanţăm digitalizarea în anii care urmează", a punctat Negrescu.

Potrivit acestuia, la propunerea Comisiei Europene, va dispărea Programul „Digital Europe" şi va exista o comasare a programelor europene cunoscute până în prezent în jurul unei variante unitare denumită Fondul European de Competitivitate.

„În cadrul acestui fond vor exista anumite axe de finanţare care vor merge către zona de digitalizare, dar cu o altă perspectivă, axată mai degrabă pe o digitalizare integrată în alte componente, o digitalizare care vizează industria, o digitalizare care vizează dezvoltarea capacităţilor. Adică, digitalizarea nu mai este finanţată ca o zonă separată de alte componente economice, ci este profund integrată în tot ceea ce înseamnă investiţiile legate de dezvoltarea industrială şi economică a Europei. De aceea, inclusiv în planurile naţionale care trebuie să fie realizate de fiecare stat-membru, şi sperăm să menţinem alocarea prevăzută iniţial, de aproximativ 60 de miliarde de euro, inclusiv în respectivul plan, probabil că nu o să vedem o alocare specifică pentru digitalizare, cum am avut în cadrul PNRR", a precizat Negrescu.

Edge Institute a organizat, joi, la Palatul Cotroceni, cea de-a doua ediţie a Summitului pentru Guvernanţă Digitală, sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României.

Editor : M.B.