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Nelămurirea lui Alfred Simonis (PSD): Ce va face Nicușor Dan dacă și Siegfried Mureșan pică?

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alfred simonis fb
Alfred Simonis. Foto: Facebook
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Din articol
„Dacă Siegfried Mureșan obține voturile necesare în Parlament, atunci va avea legitimitatea unei majorități și PSD intră în opoziție”

Alfred Simonis scrie pe Facebook că „într-o țară în care nimeni nu mai ascultă și toți se pricep la politică, într-o țară în care pare că nu mai contează rezultatul votului, într-o țară în care partidele de pe locurile 3, 4 și 5, care împreună au în jur de 20%, au ajuns să dicteze jocul politic”. Președintele CJ Timiș spune că în România nu mai există dialog, diplomație și argumente, „ci doar isterie și mocirlă”. În acest context, social-democratul este de părere că președintele a avut de luat o decizie grea.

„Cea mai firească variantă era să propună un premier din partea partidului clasat pe primul loc. Dar asta ar fi însemnat să își pună în cap propriul electorat. Trecem peste faptul că, într-o democrație, rezultatul votului ar trebui să conteze indiferent de calculele și interesele electorale”, scrie Simonis pe Facebook.

„Problema este că nu putem transforma desemnarea premierului într-un șir nesfârșit de încercări până când găsim varianta care convine tuturor, mai puțin celor care au votat. Democrația nu înseamnă doar să numeri voturile atunci când îți convin. Înseamnă să le respecți și atunci când rezultatul nu este cel pe care ți l-ai dorit.

Se ridică însă o întrebare: ce vor face PNL și USR dacă Guvernul Mureșan pică?

Ce vor mai cere după aceea? Eventual ca Nicușor Dan să îl propună pe Bolojan? În ritmul acesta, ne putem aștepta la orice.”, continuă acesta.

„Dacă Siegfried Mureșan obține voturile necesare în Parlament, atunci va avea legitimitatea unei majorități și PSD intră în opoziție”

„Dacă Siegfried Mureșan obține voturile necesare în Parlament, atunci va avea legitimitatea unei majorități”

„Dacă Siegfried Mureșan obține voturile necesare în Parlament, atunci va avea legitimitatea unei majorități parlamentare, PSD intră în opoziție și discuția se încheie. Dar dacă nu le obține, votul Parlamentului nu poate fi tratat ca un simplu accident care trebuie depășit cu încă un nume și apoi cu încă unul. Și acel vot transmite un mesaj politic”, subliniază președintele CJ Timiș.

„Ce va face Nicușor Dan dacă și Mureșan pică? Mergem la anticipate?

„Dar adevărata întrebare este alta: ce va face Nicușor Dan dacă și Mureșan pică?

Mergem la anticipate? Ne afundăm și mai rău în criză? După Tomac, om de dreapta, după Veștea, om de dreapta, după Mureșan, om de dreapta, toți proveniți din zona unor partide care nu au câștigat alegerile, va face Nicușor Dan și o propunere care să țină cont de rezultatul votului? Sau măcar va încerca, în cele din urmă, și cu stânga?”, sunt întrebările pe care și le pune Simonis.

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Editor : Liviu Cojan

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