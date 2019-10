Newsweek: Dăncilă, înregistrată pe ascuns, amenință voalat cu dosare penale

Viorica Dăncilă a fost înregistrată pe ascuns în timp ce discuta cu colegii din conducerea PSD și surpriza este că în spatele ușilor închise, șefa PSD nu exclude ca moțiunea de cenzură de joi să treacă. Mai precis, nu exclude varianta că unii dintre colegii de partid să trădeze. Vor fi dați afară, spune șefa PSD. În înregistrarea audio obținută de jurnaliștii de la Newsweek, atitudinea Vioricăi Dăncilă oscilează între îmbărbătări și amenințări. Viorica Dăncilă se aude vorbindu-le colegilor despre dosare, despre Secția Specială și despre pericolul întoarcerii înapoi, „acolo unde știți dumneavoastră”, după cum spune Viorca Dăncilă cu subînțeles. Iar la capitolul „îmbărbătări” consemnăm următoarea declarație: „Cei care ne-au declarat deja morți și au făcut și prima pomană s-ar putea să vadă că a-nviat mortul și că s-ar putea să ia bătaie”.

Viorica Dăncilă le-a explicat parlamentarilor că miza acestei moțiuni o reprezintă dosarele, secția specială și numirea procurorilor. Ministrul Suciu nu s-a lăsat mai prejos și le-a promis parlamentarilor că vor fi consultați direct în legătură cu modul de împărțire a banilor publici, arată Newsweek România.

„Miza nu este neapărat un post de prim-ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, mizele sunt legate de Secția Specială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem… Sper că nu vreți să ne întoarcem… și mulți din această sală știu la ce m-am referit. De fapt, asta este miza. Nu vă imaginați că au ca și miză ocuparea unor posturi de miniștri, pentru care nu au nici un program. Ce să pună în loc? Ce să pună în loc? Ce să facă?”, spune Viorica Dăncilă.

În înregistrarea de 16 minute, Viorica Dăncilă menționează de patru ori numele lui Victor Ponta.

Premierul și ministrul Daniel Suciu, de la Dezvoltare, încearcă să-i momească pe parlamentarii PSD cu bani proveniți din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cu condiția să nu treacă moțiunea de cenzură, mai scrie Newsweek.

Viorica Dăncilă:

„La moțiune noi nu vom vota. S-a luat decizia în Comitetul Executiv Național. Nu vom vota pentru a nu exista suspiciuni care cum a votat. Că a votat ăla, că ăla a trădat, că ăla nu a votat. Să fim siguri, în altă ordine de idei, vrem să vedem cum votează și ceilalți. Vom avea posibilitatea de a vedea, nefiind o aglomerare, neavând această posibilitate de a fi îngrămădeală și să nu vedem cum votează ceilalți”.

„Dacă cineva din sală crede că vrea să voteze la moțiune sau să plece, eu cred că este corect să-mi spună acum. Eu nu cred în ceea ce afirmă Orban sau Ponta că vor mai pleca de la PSD nu știu câți. Eu nu cred că de la PSD vor mai pleca. Dimpotrivă, am convingerea că la PSD se vor întoarce… pentru că nu văd ce poate să le ofere ceilalți. Toți îl cunoaștem pe Victor Ponta”.

„Cred că este important să dăm și noi un semnal. Nu-mi este frică că va trece moțiunea. Am încredere că nu va trece, dar trebuie să dăm și noi un semnal de forță. Un semnal de forță care ne va ajuta pentru lupta în teritoriu. Un semnal de forță care ne va ajuta să arătăm că PSD nu este dezbinat așa cum vor unii să se vadă. Și că o să continuăm guvernarea cu măsurile pe care, știți foarte bine, că le avem pentru perioada imediat următoare. Sunt convinsă că vrem să avem un număr mare de primari și parlamentari. Gândiți-vă ce s-a întâmplat după ce a trecut moțiunea lui Boc. PDL-ul s-a desființat, nu cred că vrea cineva să-și pună semnătura pe acestă decizie. Eu am încredere în toată lumea, în toți cei de aici, cum am încredere și în cei care-și dau seama că au greșit și vor să vină înapoi. Știu că se face o presiune foarte mare, știu că sunteți sunați și vi se fac promisiuni”.

„Știu că deja Victor Ponta a dat posturi de miniștri într-un guvern care nu va exista… știu deja cine va fi ministru de Interne, știu cine va fi minstru la Finanțe. E foarte ușor de desenat, este mai greu de transpus”.

„În partidul acesta am avut parte de multă trădare de-a lungul timpului. Noi nu am avut nevoie de dușmani, am fost propriii noștri dușmani. Cred că este timpul să arătăm că se poate și altfel. Şi că acesta este examenul pe care trebuie să-l dăm împreună. Îl câştigăm, e meritul nostru al tuturor. Al tuturor. Nu-l câştigăm, pierdem cu toţii”.

