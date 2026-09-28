Nicio decizie privind instituirea stării de alertă în Ilfov din cauza arderilor ilegale din Sintești. Ce spune Diana Buzoianu

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunță pe Facebook faptul că nu s-a luat nicio decizie în ședința convocată de prefectul județului Ilfov, Simona Neculae, în care s-a analizat o posibilă instituire a stării de alertă ca urmare a poluării grave generate de arderile ilegale de deșeuri din Sintești.

„Ce decizie s-a luat? Că nu se ia nicio decizie”, a scris Buzoianu după încheierea ședinței.

Buzoianu, a cerut, joi, 24 septembrie, prefecturilor Ilfov şi Bucureşti instituirea unei stări de alertă, în urma arderilor ilegale din Sinteşti, prin care să se activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale şi să se facă monitorizare, 24 de ore din 24.

Ministrul interimar al Mediului consideră că soluția propusă de Simona Neculae, prefectul județului Ilfov nu este una viabilă. Neculae a propus în ședință formarea unui grup de lucru „care să revină cu date, în trei săptămâni de acum încolo. Și apoi grupul acesta să lucreze, generic vorbind, să oprească fenomenul și să ne raporteze lunar demersurile”.

„Am luat cuvântul să întreb ce autoritate din sală consideră că un grup de lucru a ajutat real în ultimii ani de zile, pe o problemă sistemică. S-a lăsat liniște. Nicio autoritate nu a putut da un exemplu concret”, explică Buzoianu.

„Nu se știe clar, din date, dacă chiar e un fenomen amplu sau dacă există consecințe pentru sănătatea oamenilor”

Ministrul interimar al Mediului spune că prefectul a motivat acest punct de vedere prin faptul că „nu s-a constatat insuficiența capacității de răspuns a autorităților, până în acest moment, pe acest subiect”, și „că nu se știe clar, din date, dacă chiar e un fenomen amplu sau dacă există consecințe pentru sănătatea oamenilor”.

Buzoianu arată că a prezentat prezentat date care arată că stația de măsurare a calității aerului de la Sintești, în 2026, a înregistrat calități ale aerului moderate, rele și foarte rele pentru 80% din zilele din acest an: „Ca să înțelegem cu toții, într-o zi cu o calitate moderată a aerului autoritățile publice recomandă copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu boli cronice să reducă activitățile în aer liber. Adică, pe scurt, să încerce să iasă afară mai puțin afară. Asta a fost recomandarea pentru 80% din zilele din 2026 pentru comunitățile din jurul stației de la Sintești”.

Potrivit ministrului interimar al Mediului în urma confiscărilor făcute în acest an, au fost ridicate materiale în valoare de aproximativ 6 milioane de lei, asta dovedind „fenomenul uriaș infracțional care se desfășoară acolo”.

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Editor : Liviu Cojan