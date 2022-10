Nicolae Ciucă cere socoteală Ministerului Sănătății pentru cei 9 morți din cauza infecțiilor nosocomiale. Rafila se află în Cuba

Nicolae Ciucă a cerut, miercuri, Ministerului Sănătății un raport despre infecțiile nosocomiale din spitale, după ce au murit patru bebeluși la Cluj Napoca și cinci adulți la Târgu Mureș. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, se află în Cuba, la Havana, într-o vizită oficială.

"Un subiect delicat, este vorba despre un subiect din domeniul sănătăţii. Din păcate, la Târgu Mureş au fost anunţate 5 decese la Spitalul Judeţean din Târgu Mureş din cauza infecţiilor nosocomiale. De asemenea, 4 bebeluşi au decedat la Cluj-Napoca, se pare că din aceeaşi cauză, motiv pentru care cer Ministerului Sănătăţii ca, până la finele săptămânii viitoare, să-mi prezinte situaţia şi concluziile concrete, punctual şi la nivel naţional, legate de această problemă a nosocomialelor, care, din păcate, nu este doar o problemă reală, este şi una cu istoric", a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, în ședința de guvern.

Premierul a cerut să fie elaborat un "plan naţional de combatere a nosocomialelor".

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, nu a fost prezent la ședința de guvern de miercuri.

Alexandru Rafila se află în aceste zile într-o vizită oficială în Cuba. În perioada 15 - 22 octombrie, ministrul Sănătății participă la cea de-a IV-a Conferinţă internaţională „Cuba-Salud 2022”, a cărei temă este „Sănătatea Universală, ca parte integrantă a Agendei de Sănătate 2030, în scenariul post-Covid-19”.

La eveniment participă miniștrii Sănătății din Mozambic, Venezuela, Jamaica, Belize, Egipt, Trinidad Tobago sau Zimbabwe, Rafila fiind singurul ministru al Sănătății din Uniunea Europeană prezent la conferință.

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Adriana Pistol a anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, că la Spitalul Clinic Judeţean Mureş a fost identificat un focar de infecţie intraspitalicească, cu şase cazuri, dintre care cinci s-au soldat cu deces. Aceste cazuri au fost raportate şi depistate în ultimele zile.

„Pacienţii aveau multiple patologii, erau pacienţi polispitalizaţi şi asupra lor, datorită acestor patologii severe, au fost efectuate o serie de manevre şi proceduri invazive. Infecţiile despre care vorbim se referă la germeni cu rezistenţă mare la antibiotice. Vorbim aici de pioceanic şi acinetobacter”, a precizat Pistol. Secretarul de stat a afirmat că Ministerul Sănătăţii a fost informat vineri, motiv pentru care ministrul a decis deplasarea sa de urgenţă la faţa locului pentru a stabili un plan de măsuri împreună cu conducerea SCJ Mureş.

„Secţia de terapie intensivă este o secţie autorizată provizoriu şi care nu oferă condiţii tocmai optime pentru îngrijirea pacienţilor. Ca măsuri, deja din cursul zilei de joi spitalul a decis să fie sistate toate internările în Secţia de terapie intensivă. Deja a început o activitate de curăţenie şi dezinfecţie în saloanele secţiei de terapie intensivă.

În plus, am fost informaţi de o serie de proiecte noi referitoare la secţia de terapie intensivă, în sensul extinderii unei clădiri din locaţia Gheorghe Marinescu nr. 1 şi, de asemenea, există un proiect care are în vedere şi secţia de terapie intensivă, specialitatea boli infecţioase”, a susţinut secretarul de stat. Potrivit Adrianei Pistol, acest spital este unul dintre puţinele din ţară care raportează infecţiile asociate asistenţei medicale.

„Este un lucru extrem de util pentru că astfel putem să implementăm măsuri cât mai rapid posibil pentru ca astfel de cazuri să nu se perpetueze. Ca urmare, aş vrea să informez populaţia judeţului Mureş asupra faptului că spitalul se străduieşte să întreprindă şi să implementeze toate măsurile discutate”, a completat ea.

