Nicolae Ciucă, despre certificatul verde: Nu cred că trebuie să abandonăm nimic, toate variantele sunt pe masă

Premierul Nicolae Ciucă spune că nu a renunțat la introducerea obligativității certificatului verde și că toate soluțiile sunt luate în calcul, în funcție de evoluția situației epidemiologice. Astfel, ar putea fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului, pentru adoptarea legii, sau Guvernul și-ar putea asuma chiar răspunderea.

Nicolae Ciucă a dat asigurări, joi sera, într-un interviu la TVR1, că discuţiile espre certificatul verde profesional nu au fost niciodată abandonate. El a declarat, însă, că a încercat să înțeleagă rolul certificatului verde și, în cazul în care situaţia o impune, Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară pentru a dezbate legea privind introducerea certificatului verde.

„Fiecare dintre aceste variante se găseşte pe masă şi, în felul acesta, dacă situaţia o va impune, vom face apel la Parlament să intre în sesiune extraordinară şi să adoptăm una dintre ele - fie legea care există acum, cu amendamentele necesare, fie o asumare la nivelul Guvernului, astfel încât să putem să avem acest certificat COVID”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Asumarea răspunderii nu este o capcană pentru mine

Întrebat despre opiniile potrivit cărora asumarea răspunderii Guvernului ar putea fi o capcană ce i-ar putea fi întinsă din punct de vedere politic, şeful Executivului a spus: „Dacă vom salva cât mai multe vieţi şi prin această decizie vor muri cât mai puţini oameni, nu este o capcană pentru mine. Nu cred că ar fi o capcană pentru nimeni. Important este să prevaleze siguranţa şi sănătatea cetăţeanului”.

Premierul a explicat că în ciuda avertismentelor în legătură cu iminența unui val 5 al pandemiei, România nu a înăsprit restricțiile, așa cum se întâmplă în multe țări europene, pentru că „măsurile trebuie să fie în concordanță cu incidența”.

Ce măsuri se vor lua în valul 5 al pandemiei

El a spus însă în al cincilea val al pandemiei accentul se va pune pe prevenţie și pe creșterea capacității de testare. În plus, în curând, România va avea acces la medicamente împotriva COVID-19 care vor putea fi administrate și în ambulatoriu, iar rolul medicilor de familie va fi sporit.

„Au fost foarte multe discuţii şi dezbateri, analize cu specialiştii de la Ministerul Sănătăţii, am avut contacte şi discuţii zilnice cu ministrul Sănătăţii, cu specialiştii de la INSP, am discutat cu asociaţiile profesionale ale medicilor, astăzi a fost cu cea a medicilor de familie. Am căutat să identificăm tot ceea ce înseamnă măsură astfel încât să putem să întâmpinăm valul 5 cu un pachet de măsuri pentru a putea să reuşim să aplicăm ceea ce am învăţat din celelalte valuri cu care ne-am confruntat şi să folosim ceea ce a apărut nou în cei doi ani de pandemie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Ce n-a mers bine în campania de vaccinare din România

Premierul Nicolae Ciucă este de părere că vaccinarea împotriva COVID-19, în România, a mers prost din cauza comunicării şi spune că specialiştii ar fi trebuit lăsaţi să explice mai bine despre beneficiile acestui vaccin.

„Considerăm, fără niciun fel de reţinere, să spunem, că nu am avut probabil, nu probabil, sigur, comunicarea aşa cum ar fi trebuit. Dacă am fi comunicat mai bine şi i-am fi lăsat pe specialişti să fie cei care erau vectorii de comunicare, probabil că înţelegerea faţă de relevanţa vaccinului ar fi fost alta. Cred că, odată recalibrată comunicarea, oamenii vor înţelege că efortul care se face atât la nivelul specialiştilor, cât şi la nivelul Guvernului. Am căutat să identificăm ce poate să facă instituţia sistemului medical, ce trebuie să facă guvernul pentru a sprijini acest efort, motiv pentru care punem la dispoziţie tot ceea ce au nevoie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Editor : Luana Pavaluca