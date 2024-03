Nicolae Ciucă, despre reacţia liderului PPE Manfred Weber la listele comune PNL-PSD: „Dumnealui a înţeles demersul nostru”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat marţi, în conferinţa comună cu preşedintele PPE, Manfred Weber, despre reacţia liderilor PPE la listele comune PNL-PSD la europarlamentare, că aceştia au înţeles demersul şi sunt ţări care au încercat să urmeze modelul, după alegeri.

„Am discutat cu Manfred Weber situaţia politică din România. Am discutat despre modul în care această coaliţie politică a reuşit să guverneze ţara de la sfârşitul anului 2021 şi până în prezent. Am discutat despre această nevoie de asumare a a responsabilităţii între două partide din familii politice diferite, pentru a putea să asigurăm stabilitatea şi guvernarea ţării într-un context de securitate, economic şi cu toate crizele pe care nu vreau să le mai repet acum şi dumnealui şi ceilalţi lideri europeni au înţeles demersul nostru”, a declarat Nicolae Ciucă despre decizia coaliţiei de a merge pe listă comună la alegerile europarlamentare din acest an, potrivit News.ro.

Preşedintele PNL a precizat că „sunt ţări care au încercat să urmeze modelul nostru, după alegerile care au avut loc în ţările respective”.

„Asta înseamnă că poate fi o formulă care să funcţioneze. De altfel, la nivelul Parlamentului European, majoritatea este creată de către PPE împreună cu S&D, cu Renew”, a mai arătat fostul prim-ministru.

„Avem, nevoie în acest context în care populiştii şi extremiştii au avut o creştere semnificativă, să putem să generăm şi să recâştigăm încrederea cetăţenilor pentru tot ceea ce înseamnă politica de centru, pentru că centru-dreapta a demonstrat de fiecare dată, prin politiciile sale că nu a urmărit altceva decât dezvoiltare şi prosperitate şi atunci când a fost nevoie să facă sacrificiul necesar pentru a depăşi momentele de criză am putut realiza şi o coaliţie sau să avem acest parteneriat ptrin care să ne ducem la bun sfârşit obiectivele asumate”, a mai spus Ciucă.

