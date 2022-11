Nicolae Ciucă propune introducerea, cel puțin temporară, a cotelor de gen

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marți, că „nu putem vorbi despre democraţia zilelor noastre fără participarea la luarea deciziilor a mamelor, soţiilor şi fiicelor noastre”. În acest sens, prim-ministrul a spus că una din soluţiile concrete şi cu efecte imediate poate fi introducerea, cel puţin temporară, a cotelor de gen.

„Mă bucur, să mă alătur astăzi, evenimentului organizat de doamna Preşedinte a Senatului, Alina Gorghiu, care, în marja demersurilor mai ample de promovare a egalităţii de gen, organizează astăzi Conferinţa internaţională «Women MPs in Romania and Promoting Gender Equality as National Commitment». Este o plăcere pentru mine să amintesc aici demersurile recente ale doamnelor şi domnişoarelor din PNL, precum şi din alte partide, de iniţiere a unor legi care susţin promovarea femeilor în politică, dar şi protejarea victimelor violenţelor. Consider că reuniunea de astăzi, care beneficiază de participarea Preşedintelui României, dar şi de a reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor naţionale şi internaţionale, este importantă şi binevenită”, a spus Nicolae Ciucă într-un discurs, la Senat, în cadrul Conferinței internaționale „Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național”.

Şeful Executivului a arătat: „Ne dorim ca poziţionarea femeii în politică şi în viaţa socială să intre într-o altă logică: a echităţii şi a reprezentării proporţionale a femeilor la nivelul luării deciziilor.

Experienţa şi competenţa femeilor, empatia şi responsabilitatea de care dau dovadă în orice domeniu sunt garanţia că atunci când sunt implicate în actul decizional aduc viziune şi motivare, contribuie considerabil la succes. Nu putem vorbi despre democraţia zilelor noastre fără participarea la luarea deciziilor a mamelor, soţiilor şi fiicelor noastre!”.

Potrivit premierului, „subreprezentarea femeilor în poziţii de decizie şi, cu atât mai mult, în funcţii politice relevante nu trebuie trecută cu vederea!”.

„Este o realitate prezentă în cele mai multe din ţările lumii, inclusiv la nivel european (32,2% din membrii parlamentelor naţionale din UE sunt femei), cu variaţii destul de mari între statele membre. Este şi o realitate valabilă pentru România, unde, în prezent, avem un procent inechitabil, de 18,5% femei.

Din perspectivă calitativă, numeroase studii arată că femeile au experienţe de viaţă specifice, care se pot reflecta în politici publice menite să corespundă nevoilor reale ale femeilor. Din perspectivă cantitativă, simpla prezenţă a femeilor la nivelul legislativului sau al executivului nu este suficientă. Contează să fie prezente într-un număr suficient de mare pentru a fi în măsură să influenţeze în mod real decizia.

Teoria masei critice se aplică şi aici: este nevoie de un număr suficient de mare de femei pentru ca vocea şi votul acestora să conteze, respectiv 30-40%. Este un proces nu numai curajos, ci şi democratic pe care trebuie să ni-l asumăm. Este, totodată, o invitaţie pentru colegii şi partenerii politici bărbaţi, care devin, astfel, aliaţi în consolidarea acestui proces de emancipare structurală şi de stabilire a unor norme de echitate în reprezentarea femeilor în politică şi la nivel decizional”, a spus Ciucă.

Premierul a mai afirmat că „avem atâtea femei de valoare în societatea noastră, în întreg spectrul politic, cărora trebuie să li se creeze spaţiul necesar de echitate”.

„Astfel, putem elimina barierele sociale cu care femeile se confruntă, precum: timpul ca resursă pentru participare politică, femeile fiind în continuare principalele furnizoare de munci casnice şi de îngrijire, experienţa maternităţii, care de multe ori poate constitui o penalizare informală pe piaţa muncii şi în politică, segregarea pe orizontală, în sensul atribuirii de competenţe şi atribuţii în domenii precum educaţia şi sănatatea (îngrijire) şi mai puţin în politică, un domeniu dominat de bărbaţi”, a precizat el.

Nicolae Ciucă a arătat, în acest context, „că în România este momentul să facem un pas în faţă şi să adresăm serios şi constructiv această provocare”.

„Nu ţine de ideologii, nu vorbim aici de încurajarea unor discriminări pozitive.A venit vremea să consacrăm în realitatea cotidiană puterea pe care o reprezintă competenţa femeilor, devoţiunea lor, destoinicia cu care răspund provocărilor şi succesele pe care le-au obţinut. Reprezentarea femeilor în politică şi în leadershipul politic va întregi demersul societăţii noastre către o lume armonioasă şi prosperă. Echitate, dar şi decizii mai bune, răspunsuri mai adecvate la provocările din faţa noastră!”, a spus el.

Premierul a mai afirmat că consideră că una din soluţiile concrete şi cu efecte imediate poate fi introducerea, cel puţin temporară, a cotelor de gen.

„Cotele de gen sunt un instrument folosit pentru a creşte reprezentarea femeilor în diverse poziţii de decizie, până în momentul în care mecanismele sociale vor avea capacitatea şi maturitatea să se autoregleze. Evident, există formule variate de cote de gen care se pot aplica şi trebuie corelate cu sistemul electoral şi contextul nostru naţional pentru a ajunge la o reprezentare substanţială a intereselor de gen la nivel de decizie.

Am încredere că demersul doamnei Preşedinte Alina Gorghiu şi al tuturor parlamentarilor implicaţi în iniţiativele legislative de acest tip, participarea partenerilor din societatea civilă vor reuşi să coaguleze susţinerea necesară a întregului spectru politic şi vom ajunge la o formă finală consolidată şi comun agreată. Îmi doresc acest lucru pentru societatea noastră, şi, în mod evident, pentru democraţia din România. Sper ca fiecare doamnă care va spori numărul reprezentării femeilor în funcţii politice, în înalte demnităţi ale statului să le inspire pe femeile, pe tinerele din România. Ele trebuie să aibă confirmarea că viziunea, talentul şi performanţa le sunt recunoscute, indiferent de gen”, a afirmat premierul Ciucă.

Editor : A.C.