Nicolae Robu: Crin Antonescu nu are ce căuta pe lista de candidaţi la europarlamentare

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a declarat joi că nu consideră oportună prezenţa lui Crin Antonescu pe lista candidaţilor la europarlamentarele din 2019, întrucât acesta nu are un răspuns privind realizările pe care le-a lăsat în urma sa şi nici la întrebarea electoratului liberal „Ce a făcut în ultimii cinci ani”, transmite Agerpres.

„Nu consider potrivit ca domnul Crin Antonescu să deschidă lista PNL. Mai mult, nu consider potrivit ca domnul Crin Antonescu să fie pe listă, pe orice poziţie. Electoratul PNL, acea parte a societăţii româneşti care ar putea deveni electorat PNL au cu totul alte aşteptări pe lista de candidaţi PNL a anului 2019. Vor oameni care la întrebarea atât de în vogă în 1990, 'Ce-ai făcut în ultimii cinci ani?', categoric readusă în actualitate în 2019, să aibă ce să răspundă pe cel puţin două coordonate, respectiv în lupta cu PSD şi în planul realizărilor lansate în urmă. Oricât de bun vorbitor este domnul Antonescu - şi este cel mai bun vorbitor, eu aşa îl consider şi acum -, la întrebarea menţionată nu poate răspunde entuziasmant, de fapt, nu poate răspunde decât oral, prin tăcere, în scris, prin liniuţă”, a afirmat Nicolae Robu.

Liderul liberalilor timişeni a precizat că nu ştie cum se intenţionează să se finalizeze lista candidaţilor pentru europarlamentare, pentru că nu face parte din conducerea centrală a partidului şi nici nu s-a interesat de acest lucru, neparticipând la nicio discuţie pe acest subiect.

Alegerile europarlamentare vor avea loc între 23 şi 26 mai 2019. România va avea 33 de mandate.

