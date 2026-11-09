Senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, a transmis, luni seară, că nu se lasă intimidată de ultimatumul dat de liderul formaţiunii, Ilie Bolojan, pe care-l acuză că înlocuieşte libertatea de opinie cu obedienţa, iar dezbaterea cu ultimatumul.

„Domnule Bolojan, (…) nu mă intimidaţi. Am avut în viaţă lupte mult mai grele decât o dispută cu un preşedinte de partid care, atunci când nu reuşeşte să convingă, încearcă să-şi impună autoritatea prin ameninţări şi ultimatumuri (…) Ori ne retragem acţiunile din instanţă, ori ne daţi afară din grupurile parlamentare. Un astfel de gest nu e doar autoritar. E mărunt şi meschin”, a transmis, luni seară, Nicoleta Pauliuc, într-un mesaj pe Facebook.

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Potrivit acesteia, dreptul de acces la justiţie este garantat de articolul 21 din Constituţie.

„Loialitatea faţă de un partid nu poate însemna renunţarea la dreptul de a cere dreptate în instanţă. Dacă eu consider că o decizie încalcă legea sau Statutul PNL, am dreptul să o contest. Judecătorii sunt cei care vor stabili cine are dreptate”, a adăugat senatorul PNL.

Aceasta îl întreabă pe preşedintele PNL de ce solicită retragerea plângerilor din instanţă, dacă este convins că greşesc liberalii care au acţionat partidul în judecată.

„De ce insistaţi să ne retragem procesele? Nu ar fi mai simplu să le câştigaţi? Eu nu am uitat de ce am intrat în politică (…) Am candidat pentru nişte oameni cărora le-am promis că voi apăra pacienţii, familiile şi antreprenorii români. Nu le-am promis că voi ridica mâna la comandă”, a mai declarat Pauliuc.

Aceasta s-a referit la deciziile Guvernului Bolojan, care „au pus o presiune uriaşă asupra firmelor româneşti”.

„Aşa că vă întreb, eu m-am îndepărtat de valorile liberale sau dumneavoastră v-aţi îndepărtat de oamenii pe care PNL a promis că îi reprezintă? În încheiere, domnule Bolojan, ce ar trebui să facă un parlamentar atunci când consideră că propriul partid se îndepărtează de ceea ce a promis alegătorilor? Să tacă? Să se supună? Să renunţe la dreptul de a contesta deciziile conducerii? Şi dacă refuză? Îl daţi afară? Asta numiţi dumneavoastră modernizare şi democraţie?”, a mai declarat Nicoleta Pauliuc.

Aceasta a adăugat: „Dacă liberalismul a ajuns să însemne doar libertatea de a fi de acord cu şeful, atunci problema nu este că eu am uitat ce înseamnă să fii liberal, problema este că dumneavoastră aţi uitat şi riscaţi să duceţi PNL pe un drum în care libertatea de opinie este înlocuită cu obedienţa, iar dezbaterea cu ultimatumul”.

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Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni, că în conducerea partidului s-a luat decizia de respectare a deciziilor grupurilor parlamentare în votul membrilor acestor grupuri, atât la Cameră, cât şi la Senat, el arătând că fiecare poate să voteze aşa cum doreşte, dar nu din interiorul grupului politic respectiv.

El a spus, despre liberalii care au contestat în instanţă deciziile Congresului partidului, că au două posibilităţi, să îşi retragă aceste procese sau nu vor mai face parte din grupurile parlamentare.

Tribunalul Bucureşti a dispus, în iulie, suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Aripa Veştea din PNL a depus în vară la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgenţă a Deciziilor BPN prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă.

Aceştia au introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Tribunalul Ilfov a suspendat şi două decizii luate luni de Biroul Politic Naţional al PNL, când partidul şi-a stabilit poziţia privind Cabinetul Veştea.

Acţiunea a fost înregistrată atunci, de către Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu.

Editor : B. G.