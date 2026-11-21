Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc susţine că doar Congresul partidului o poate demite de la conducerea Organizației Femeilor Liberale, după ce forul a decis înlocuirea ei din funcție. Pauliuc spune că nu a greșit cu nimic și că se consideră în continuare președinta OFL.

„Astăzi, BPN al Organizaţiei Femeilor Liberale a votat o propunere de demitere a mea din funcţia de preşedintă. Este al şaselea episod de sancţionare şi presiune politică din ultimele luni, toate pornite de la acelaşi lucru: am votat pentru învestirea unui prim-ministru liberal şi am cerut instanţei să verifice legalitatea unor decizii ale conducerii partidului”, a scris, sâmbătă seară, pe Facebook, Nicoleta Pauliuc.

Ea a arătat că Statutul PNL prevede o singură sancţiune pentru o faptă, în funcţie de gravitatea ei.

„Eu nu consider că am greşit, dar am ajuns la şase sancţiuni pentru acelaşi lucru. Regulamentul OFL e clar: preşedinta e aleasă de Congres şi numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale”, a scris Pauliuc, potrivit News.ro.

Ea l-a atacat, pe blogul său, pe președintele PNL Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan consideră că o anchetă parlamentară privind folosirea unei maşini SPP pentru transportul unor invitaţi la nunta fiicei sale este hărţuire. Dacă o anchetă parlamentară poate fi resimţită ca hărţuire, cum ar trebui să descriu eu cele şase episoade de sancţionare şi presiune politică îndreptate împotriva mea de conducerea PNL? Statutul PNL prevede aplicarea unei sancţiuni în funcţie de gravitatea faptei. În cazul meu, acelaşi conflict politic a generat deja şase măsuri şi ameninţări de sancţionare. Aşa că vă întreb: câte consecinţe poate avea un singur vot politic? Totul a început după ce am votat pentru învestirea unui prim-ministru liberal şi am cerut instanţei să verifice legalitatea unor decizii ale conducerii partidului”, a susţinut Pauliuc.

„Voi contesta hotărârea de astăzi a BPN al OFL pe căile prevăzute de statut şi de lege. Rămân liberală şi rămân alături de femeile din această organizaţie”, a conchis Pauliuc.

Biroul Politic Naţional al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL) a votat, sâmbătă, în favoarea demiterii preşedintelui organizaţiei, Nicoleta Pauliuc, 42 din cele 45 de voturi fiind pentru înlocuirea acesteia. Principalul motiv îl reprezintă „lipsa implicării, a activităţii susţinute şi a coordonării la nivel naţional a Organizaţiei Femeilor Liberale în ultimii doi ani, aspecte semnalate de reprezentantele organizaţiilor judeţene”.

Editor : M.B.