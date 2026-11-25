Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc îl acuză pe liderul liberal Ilie Bolojan că a decis excluderea sa și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar de la Senat pentru că nu au renunțat la acțiunile deschise în instanță împotriva unor decizii ale partidului. „Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei”, a precizat Pauliuc, după ce grupul PNL a decis sancționarea celor două.

Senatoarea a susținut că măsura a fost luată în urma unei decizii a Biroului Politic Național al PNL, inițiate și semnate de Ilie Bolojan.

„Motivul oficial: nu am răspuns ultimatumului de a ne retrage acțiunile din instanță, adică nu am renunțat la un drept garantat de Constituție”, a scris Nicoleta Pauliuc, miercuri pe Facebook.

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Ea a afirmat că mai mulți parlamentari liberali au semnat aceleași acțiuni în instanță, însă conducerea partidului a ales să înceapă sancționarea cu ea și Monica Anisie.

„Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere”, a transmis senatoarea.

Pauliuc a precizat că rămâne în PNL și a cerut din nou o dezbatere deschisă despre direcția partidului.

„PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a scris aceasta.

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Grupul parlamentar al PNL din Senat a decis miercuri, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie. Senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost sancționați prin retragerea funcțiilor de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului.

Liberalii au precizat că cei patru rămân membri ai partidului și își păstrează mandatele de senatori.

Potrivit comunicatului PNL, sancțiunile au fost aplicate după „situații repetate în care senatorii menționați au votat ori s-au plasat împotriva hotărârilor și deciziilor stabilite prin vot în cadrul grupului parlamentar liberal din Senat”.

În cazul Nicoletei Pauliuc și al Monicăi Anisie, conducerea grupului susține că acestea „au favorizat în mod repetat pozițiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul din care făceau parte”.

În privința lui Veștea și Cîmpeanu, situația urmează să fie reanalizată peste două săptămâni.

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Conflictul din PNL s-a intensificat după ce, pe 8 noiembrie, Biroul Politic Național le-a acordat zece zile parlamentarilor care au contestat în instanță hotărârile partidului pentru a-și retrage acțiunile. Ilie Bolojan a transmis că cei care nu renunță la procese vor fi excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Contestatarii au atacat în instanță decizia PNL de a recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul Adrian Veștea. Aceștia au susținut că hotărârile conducerii le-au afectat drepturile și au cerut daune morale.

Printre liberalii care au contestat deciziile se numără Monica Anisie, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu și Ionuț Stroe.

Pauliuc a fost înlăturată săptămâna trecută și de la conducerea Organizației Femeilor Liberale.

Editor : A.P.