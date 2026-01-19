Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează pacienţii oncologici. Răspunsul premierului

Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc, preşedintă a Organizaţiei de Femei, i-a cerut, luni, premierului Ilie Bolojan, în şedinţa conducerii liberalilor, de la Vila Lac, să elimine prevederile din pachetul de reformă a admnistraţiei care afectează pacienţii oncologici şi persoanele care au indemnizaţie de handicap, ea arătând că se instituie o „taxă pe boală”, au precizat surse din PNL. Premierul i-a transmis că nu mai vrea să facă excepţii, argumentând că măsurile au fost luate şi de alte state.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, preşedintă a Organizaţiei de Femei, i-a cerut premierului Ilie Bolojan, în şedinţa liberalilor de la Vila Lac, să elimine prima zi de concediu medical fără plată, pentru bolnavii cronici, ïn special pentru pacienţii oncologici şi să scoată din pachetul de reformă orice prevedere care permite executarea indemnizaţiei de handicap şi a venitului minim de incluziune, pentru neplata impozitelor locale, au precizat surse liberale pentru News.ro.

Pauliuc a explicat că liberalii au obligaţia să îi ajute pe pacienţii oncologici, care au primit un astfel de diagnostic şi a atras atenţia că ceea ce se întâmplă acum, prin introducerea unei astfel de prevederi, este o taxă reală pe boală.

De asemenea, aceasta a arătat că PNL trebuie să susţină eliminarea acestor măsuri, pentru că vorbim de categorii care au nevoie de sprijin.

Potrivit surselor citate, premierul Ilie Bolojan a transmis căă nu mai vrea să facă excepţii, argumentând că mai sunt şi alte state în care prima zi de concediu nu se plăteşte.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus, luni, colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie.

Măsurile din pachetul legistativ economic ar urma să fie gata până în 26 ianuarie.

