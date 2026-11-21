Nicoleta Pauliuc, una dintre vocile critice la adresa conducerii PNL, a pierdut conducerea Organizației de Femei a partidului, funcție pe care o ocupa din 2023. La conducerea interimară a organizației a fost numită Gianina Pistru.

ACTUALIZARE 19.15 Gianina Pistru, până acum prim-vicepreședintă a Organizației Femeilor Liberale, a fost numită la conducerea interimară a organizației.

„Îmi asum responsabilitatea de a munci alături de colegele mele prim-vicepreședinte, de secretarul general și de organizațiile județene din toată țara, pentru a construi o echipă unită, activă și implicată. Funcția este mai puțin importantă. Important este ce lăsăm în urma noastră și ce reușim să construim împreună”, a scris Pistru pe Facebook.

Știrea inițială: Nicoleta Pauliuc a pierdut șefia organizației cu 42 de voturi „pentru”, două „împotrivă” și o abținere, potrivit unui comunicat al Organizației Femeilor Liberale.

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Principalul motiv care a stat la baza acestei decizii îl reprezintă lipsa implicării, a activității susținute și a coordonării la nivel național a Organizației Femeilor Liberale în ultimii doi ani, aspecte semnalate de reprezentantele organizațiilor județene, se arată în comunicat.

Decizia vine în contextul tensiunilor din interiorul partidului și după ce actuala conducere le-a transmis celor care s-au opus deciziilor sale că riscă să își piardă funcțiile. La începutul lunii septembrie, Nicoleta Pauliuc a fost înlăturată și de la conducerea Comisiei de apărare din Senat. Între timp, Ilie Bolojan le-a cerut contestatarilor săi să renunțe la procesele deschise împotriva actualei conduceri a partidului.

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, aleasă pe listele PNL Ilfov, face parte din gruparea liberală din jurul lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Cei doi contestă actuala conducere a partidului și îl susțin pe Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, pentru funcția de președinte al PNL. De asemenea, numele Nicoletei Pauliuc a fost vehiculat și pentru o posibilă funcție de ministru al Afacerilor Interne în guvernul condus de Adrian Veștea.

Editor : A.R.