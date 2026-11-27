Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă a adresat o scrisoare celor 79 de parlamentari români iniţiatori ai propunerii legislative B616/2026, prin care atrage atenţia asupra consecinţelor pe care aceasta le-ar putea avea asupra finanţării organizaţiilor neguvernamentale din România. Propunerea legislativă prevede introducerea cheltuielilor cu voucherele de vacanţă în acelaşi plafon fiscal destinat în prezent sponsorizărilor şi actelor de mecenat, punând astfel în competiţie două mecanisme care răspund unor obiective distincte de politică publică.

Nicu Ştefănuţă susţine acordarea de beneficii suplimentare angajaţilor şi stimularea turismului intern, însă consideră că aceste măsuri nu trebuie adoptate în detrimentul finanţării societăţii civile.

În România, organizaţiile neguvernamentale reprezintă aproximativ 45% dintre furnizorii acreditaţi de servicii sociale, iar peste 70.000 de persoane beneficiază direct de serviciile sociale licenţiate furnizate de acestea. Totodată, potrivit European Social Services Index 2025, România alocă aproximativ 82 de euro pe locuitor pentru serviciile sociale, comparativ cu 471 de euro în Slovenia şi 3.508 euro în Finlanda.

„Susţin măsurile care contribuie la îmbunătăţirea nivelului de trai al angajaţilor, dar nu putem pune angajaţii şi societatea civilă în competiţie pentru aceleaşi resurse. Organizaţiile neguvernamentale oferă servicii esenţiale acolo unde statul nu reuşeşte să răspundă suficient nevoilor cetăţenilor. România are nevoie de o societate civilă puternică, iar statul are responsabilitatea de a crea condiţiile necesare pentru ca aceasta să îşi poată continua activitatea”, declară Nicu Ştefănuţă.

Prin acest demers, europarlamentarul se alătură celor peste 1.200 de organizaţii neguvernamentale din România care, în doar câteva zile, au semnat o scrisoare deschisă prin care cer retragerea propunerii legislative şi protejarea actualului mecanism de finanţare a societăţii civile.

Prin scrisoarea transmisă parlamentarilor români, Nicu Ştefănuţă subliniază necesitatea menţinerii actualului mecanism fiscal destinat sponsorizărilor şi identificarea unei facilităţi fiscale distincte pentru acordarea voucherelor de vacanţă, fundamentată pe o analiză de impact şi pe consultarea părţilor implicate.

Editor : Sebastian Eduard