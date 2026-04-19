Nicu Ştefănuţă cere un „moment Ungaria” în România: Parlamentul trebuie schimbat „din temelii, trebuie ras tot”

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere o resetare radicală a sistemului politic din România și invocă un „moment Ungaria”, în care Parlamentul să fie schimbat „din temelii”. El afirmă că actuala clasă politică nu mai reprezintă cetățenii, ci doar „șefii de partid”.

„La o săptămână după ce Ungaria ne-a demonstrat că se poate, România intră într-o criză politică ce nu va rezolva nimic. În acest moment, politica nu mai reprezintă oamenii. Se reprezintă strict pe ei, pe şefii de partid. Ei vorbesc de procente, nu de oameni. Procente pe care le-au luat cu japca, protejaţi de praguri electorale, de control de stat şi de milioane de euro de la noi. Legitimitate cu sila”, a scris, duminică, pe Facebook, vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă.

El crede că „România trebuie schimbată nu doar pe alocuri, ci trebuie ras tot”.

„Ce ne trebuie? Un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbată radical, din temelii.

În care nu mai există scuze că «nu se poate» şi că «nu pot»”, afirmă Ştefănuţă.

România se pregăteşte pentru o criză politică, PSD urmând să decidă dacă retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan.

Deşi votul are loc abia luni, declaraţiile liderilor PSD din ultimele săptămâni arată clar că ziua de luni, 20 aprilie, se va încheia cu o decizie care va duce la şi mai multă instabilitate.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că nu va demisiona, iar preşedintele Nicuşor Dan a încercat să medieze situaţia.

