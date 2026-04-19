Nicu Ştefănuţă cere un „moment Ungaria” în România: Parlamentul trebuie schimbat „din temelii, trebuie ras tot”

Nicu Ștefănuță, europarlamentar român. Foto: Multimedia Centre/ European Parliament

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere o resetare radicală a sistemului politic din România și invocă un „moment Ungaria”, în care Parlamentul să fie schimbat „din temelii”. El afirmă că actuala clasă politică nu mai reprezintă cetățenii, ci doar „șefii de partid”.

La o săptămână după ce Ungaria ne-a demonstrat că se poate, România intră într-o criză politică ce nu va rezolva nimic. În acest moment, politica nu mai reprezintă oamenii. Se reprezintă strict pe ei, pe şefii de partid. Ei vorbesc de procente, nu de oameni. Procente pe care le-au luat cu japca, protejaţi de praguri electorale, de control de stat şi de milioane de euro de la noi. Legitimitate cu sila”, a scris, duminică, pe Facebook, vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă.

El crede că „România trebuie schimbată nu doar pe alocuri, ci trebuie ras tot”.

Ce ne trebuie? Un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbată radical, din temelii.

În care nu mai există scuze că «nu se poate» şi că «nu pot»”, afirmă Ştefănuţă.

România se pregăteşte pentru o criză politică, PSD urmând să decidă dacă retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan.

Deşi votul are loc abia luni, declaraţiile liderilor PSD din ultimele săptămâni arată clar că ziua de luni, 20 aprilie, se va încheia cu o decizie care va duce la şi mai multă instabilitate.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că nu va demisiona, iar preşedintele Nicuşor Dan a încercat să medieze situaţia.

Editor : Ș.A.

Top Citite
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
PSD, atac direct la Bolojan: „Nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”. Manda și Băluță amenință că „sistemul va fi îndepărtat”
„Să-i dați lui Bolojan cadou”. Ce a primit George Simion de la un timișorean să-i ducă premierului
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi România!
Pîslaru: România trebuie să atragă 10 miliarde de euro prin PNRR. „Reformele nu se fac pe TikTok sau TV, ci prin muncă zilnică”
BNS îi cere lui Nicușor Dan să convoace consultări cu liderii partidelor pentru o formulă de guvernare stabilă
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au...
Radu Oprea și Bogdan Ivan, acuzați că ar fi fentat coada la control...
US unveils force behind Iranian ports blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. O delegație americană merge...
Replica ironică a Iranului la apelul UE privind redeschiderea...
Reacția lui Zelenski după decizia SUA de a relaxa sancţiunile asupra petrolului rusesc
Scandal în Ucraina după atacul armat din Kiev: Doi polițiști sunt anchetați pentru că au fugit în timpul intervenției
Rezultate LOTO - Duminică, 19 aprilie 2026: Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Motivul surprinzător pentru care toți băieții lui Tyson Fury au același prenume. De ce se numesc „Prince”
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Șocant! Cornel Dinu a ținut cu U Cluj în meciul cu Dinamo! Ce spune de derby-ul cu Craiova
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Problemă de matematică specială. Dă mari bătăi de cap chiar şi adulţilor, tu reuşeşti să afli răspunsul...
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
”Știrea secolului”: Lionel Messi a preluat echipa! Ce a urmat e neverosimil
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...