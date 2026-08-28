Nicu Ștefănuță critică tăcerea politicienilor și reacția lui Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Un scuipat pe memoria victimelor”

Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a lansat vineri un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan și a politicienilor care nu au reacționat după ancheta Recorder despre trecutul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Europarlamentarul susține că este „un scuipat pe memoria victimelor” ca instituțiile statului să fie conduse de persoane despre care există acuzații privind participarea la represiunea Revoluției sau la Mineriadă. „Ei au fost eroi, noi slugoi”, a scris Ștefănuță pe Facebook.

Recorder susține, în urma unei investigații bazate pe documente și mărturii, că Lucian Pahonțu, aflat de peste două decenii la conducerea Serviciului de Protecție și Pază, ar fi făcut parte din trupele trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989. Potrivit publicației, acesta ar fi fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piața Universității.

Președintele Nicușor Dan a respins interpretarea prezentată în titlul anchetei și a afirmat joi seară, într-o conferință de presă la Chișinău, că șeful SPP nu se află în situația unei persoane care a participat la acțiuni represive în timpul Revoluției sau al mineriadelor.

„Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul”, a spus Nicușor Dan.

Nicu Ștefănuță a reacționat ulterior pe Facebook și a criticat atât poziția președintelui, cât și lipsa unor răspunsuri din partea politicienilor. Europarlamentarul a susținut că nu este normal ca presa să documenteze asemenea cazuri, iar reprezentanții statului să evite subiectul.

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Decalogul publicat de Nicu Ștefănuță

„1. Nu este normal ca într-o democrație presa să facă munca grea și politicienii să întoarcă privirea.

2. Nu este normal ca instituțiile statului să fie conduse de oameni ce au participat la represiunea Revoluției române sau la mineriade.

3. Nu doar că nu este normal, dar este un scuipat pe memoria victimelor acelor zile. Ei au fost eroi, noi slugoi.

4. Nu este normal că vechii comuniști au câștigat puterea și o au și acum. Este o insultă pentru naivii care și-au luat gloanțe strigând «Libertate».

5. Nu este normal faptul că Președintele ales cu un mandat european și de modernizare a statului să facă exact invers.

6. Nu este normal ca unii să respecte legile transparenței și integrității și să fie ținte ale criticilor oamenilor și alții să declare nimic, bine merci.

7. Nu este normal ca la vârful statului să fie oameni ce cumulează venitul cu pensia, când oamenilor normali li se cer noi și noi tăieri.

8. Nu este normal ca toți cei ce au știut și au tăcut să fie azi negustori cinstiți și moralizatori ai societății.

9. Nu este normal ca politicienii să fie la aceeași masă cu informațiile la discuții de conținut. Una e una, alta e alta și controlul civil sau măcar separarea rolurilor e o glumă.

10. Nu este normal să ne căciulim în felul acesta dezgustător. Puterea recunoaște putere. Slugărnicia nu e putere.

În țara în care multe lucruri nu sunt normale, s-a mai adăugat un anormal. Respect Recorder pentru că salvezi democrația. Rușine în rest”, a scris Nicu Ștefănuță.

În mesajul său, europarlamentarul a criticat și situația persoanelor aflate la vârful statului care cumulează salariul cu pensia, în timp ce populației îi sunt cerute noi reduceri de cheltuieli. Acesta a invocat, de asemenea, necesitatea separării rolurilor dintre oamenii politici și structurile de informații și exercitarea unui control civil real asupra instituțiilor.

Până la momentul publicării reacției sale, reprezentanți ai USR și AUR s-au pronunțat în legătură cu ancheta Recorder. PSD și PNL nu au prezentat o poziție oficială privind informațiile referitoare la trecutul lui Lucian Pahonțu.

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Editor : A.D.