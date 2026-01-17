Moment istoric pentru comerțul global. Uniunea Europeană finalizează astăzi acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții. Astfel se creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu impact pentru 700 de milioane de locuitori. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a explicat la Digi24 că efectele acordului se vor vedea abia în anii următori.

„Efectele le vom vedea în anii următori. Există această aplicare provizorie, vă reamintesc că Parlamentul European nu și-a dat încă votul. Vom avea un vot despre legatitatea acestui acord săptămâna viitoare și încă unul despre acord. Efectele nu se vor vedea imediat se vor vedea în ani”, a explicat Nicu Ștefănuță la Digi24.

Vicepreședintele Parlamentului European susține că vor exista segmente afectate de acordul Mercosur, însă precizează că există și frâne de urgență.

„O să fie niște cote de produse din extern. Vor fi și efecte dăunătoare asupra unora, dar există și frâne de urgență în acord. Există și peste 40 de miliarde de euro prevăzute la plăți directe. Deci, există niște elemente care să protejeze fermierii, deși eu zic că fermierii mici trebuie protejați prin Politica Agricolă Comună și Națională prin subvenții mai mari decât pentru cei care au zeci de mii de hectare”, susține Nicu Ștefănuță.

Referitor la avertismentul ministrului Agriculturii, vicepreședintele Parlamentului European susține că nu există date publice care să arate faptul că acordul va duce la cumpărarea produselor din America de Sud în detrimentul produselor românești.

„Nu o să zic că nu o să fie nimeni afectat. Global acordul este bun, pentru zootehnie este foarte bun pentru că ai acces la proteină vegetală ieftină. Poate pentru anumite sectoare să fie o influență, dar nu atât de mari cum se zice. Aș vrea să văd cifre, ce înseamnă cota de atâtea tone de carne pentru Europa și cum atinge România. Să zici că nu o să mai fie carne românească de pui sau de vită trebuie să arăți un studiu, să arăți lucruri clare”, a explicat Nicu Ștefănuță.

Întrebat dacă va trece acordul de Parlamentul European, acesta susține că votul va fi unul foarte strâns: „ O să fie foarte strânsă lupta. Avem vot despre legalitatea acordului, dacă se potrivește cu prevederile de mediu și în februarie avem, dacă va fi cazul, despre acord. Nu suntem acolo, mai avem doi pași”.

Acordul comercial UE-Mercosur va fi semnat sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, în Paraguay, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.

Ceremonia de semnare va avea loc în prezenţa preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi a preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, care se vor întâlni cu preşedintele Paraguayului, Santiago Pena, a cărui ţară deţine preşedinţia prin rotaţie a Mercosur.





