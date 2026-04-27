Exclusiv Nicu Ștefănuță, despre alianța PSD-AUR: Va duce la o situație ca în 2024, în care extrema dreaptă ar putea câștiga inclusiv președinția

Nicu Ștefănuță, europarlamentar român.

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, atrage atenția asupra efectelor pe care le va avea o alianță PSD-AUR. „În momentul în care faci aceste alianțe ai scos duhurile rele din cutie și nu le mai pot băga înapoi. Probabil vor duce la o situație cum am avut în 2024, în care extrema dreaptă ar putea câștiga tot, inclusiv președinția”, a declarat Nicu Ștefănuță la Digi24.

Anunțul acestei moțiuni de cenzură susținută de PSD și AUR era de așteptat, spune Nicu Ștefănuță, și este făcută „un pic din disperare”.

„Era însă de așteptat, pentru că din ceea ce s-a spus până acuma și din pașii anunțați, nu aveau cum să nu facă această alianță. Și mi se pare că este făcută un pic din disperarea pașilor primi. La nivel european există o regulă, se numește a pune un un zid în fața extremei de drepte. Și în Germania se face în privința FD-ului și multe alte țări. Așa încât să nu creadă oamenii că este ok să votezi cu extrema dreaptă. Și anularea acestui vid, prin această moțiune comună, după mine, va avea efecte pe termen lung, poate chiar niște efecte pe care nu le vom dori niciodată,” a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță.

Nicu Ștefănuță atrage atenția că această moțiune poate duce la o situație cum am avut în 2024.

„Nu e prima dată, și USR a făcut acest pas, a consemnat o moțiunea de cenzură. Și atunci am condamnat gestul, pentru că în momentul în care faci aceste alianțe ai scos duhurile rele din cutie și nu le mai pot băga înapoi. Probabil vor duce la o situație cum am avut în 2024, în care extrema dreaptă ar putea câștiga tot, inclusiv președinția,” spune vicepreședintele Parlamentului European.

Scenariul alegerilor anticipate este puțin probabil, spune Ștefănuță.

„Eu nu prea văd și nici nu avem lege de declanșare a alegerilor anticipate. Este făcut atât de solid articolul respectiv, încât este aproape imposibil să declanșezi alegeri anticipate în România. Acuma nu știu dacă nu există un plan foarte coerent până la capăt, s-ar putea ajunge și acolo. Însă, cum a zis și președintele, eu nu văd mari diferențe de scor în acest moment și nu prea înțeleg care ar fi logica declanșării unor alegeri anticipate”, a explicat Nicu Ștefănuță.

„Sunt foarte multe întrebări. Toți suntem întrebați ce se întâmplă în România, de ce sunteți iar în criză politică. Cumva, lumea se gândește automat la legerile din 2024. Nu am scăpat de aceea tinichea. Și atunci pentru mine destul de grav cu cât se prelungește această criză, mai ales că avem PNRR-ul, acei bani mulți, 10 miliarde care ar trebui salvați, și nu prea îmi vine să râd,” a adăugat Nicu Ștefănuță.

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a venit în timp ce liderii partidelor pro-europene, printre care și Sorin Grindeanu, se aflau la consultări cu președintele Nicușor Dan. 

