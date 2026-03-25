Nicu Ștefănuță: „Europa depinde prea mult de importuri de petrol”. De ce susține că Republica Moldova „nu dă cu dreptul în stângul”

Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță susține că Europa depinde mult prea mult de importuri de petrol din afară. El a oferit exemplul Republicii Moldova, despre care spune că şi-a redus dependenţa de importuri ruseşti „în loc să dea cu dreptul în stângul, mereu, cum facem noi”.

„Sunt membru în comisia de energie a PE. Despre petrol şi gaz pot spune următorul lucru: Europa depinde muuuult prea mult de importuri de petrol din afară (până la două treimi din toate inputurile de energie). Locurile de unde vine petrolul sunt în mare parte dominate de dictatori şi state ostile”, a scris europarlamentarul Nicu Ştefănuţă pe Facebook.

Acesta mai susține că „atunci când depinzi de tartori la un astfel de nivel, poţi face următoarele: să îţi întăreşti dependenţa de cineva care te joacă fix cum vrea, dar asta doar amână scumpirea, te face şi mai dependent, iar când inevitabilul se întâmplă, tu plăteşti factura”.

„Asta au tot făcut Europa şi statele membre. Amânare care acum ne costă enorm, mai ales că nu suntem întrebaţi de acţiunile care ne aduc des aici”, subiniază Ştefănuţă.

Europarlamentarul vorbește despre atingerea autonomiei prin investiţii alternative, prin regenerabile și prin taxarea companiilor de energie „care în criză au mereu profituri uriaşe şi întoarcerea beneficiilor la oameni”:

„Moldova a făcut asta, reducându-şi la maxim dependenţa de importuri ruseşti. Au trecut direct la ultimele tehnologii regenerabile, în loc să dea cu dreptul în stângul mereu cum facem noi. Boala lungă moarte sigură. Boala noastră lungă este frica de a se elibera de resurse de energie importate din locuri dubioase asupra cărora avem zero control.”

