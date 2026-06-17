Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, avertizează că România a „deraiat” de la drumul european și spune că orice colaborare cu AUR normalizează extrema dreaptă. „Două rele nu fac una bună. Când o adaugi la masă, o faci iubită de populație și ai încheiat jocul democratic din România”, afirmă acesta.

„România a pierdut credibilitate. Orice nouă criză aduce alte suspiciuni”

Întrebat cum este privită actuala criză politică de la București în capitalele europene, Nicu Ștefănuță a spus că România continuă, în ochii partenerilor externi, criza începută în 2024.

„Să spunem că avem noroc că sunt și alte crize în lume și atunci se relativizează criza politică din România. Dar este clar că este o continuare a crizei din 2024. România a pierdut atunci destul de multă credibilitate și acum orice criză în plus aduce noi și noi suspiciuni”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta a atras atenția că miza formării unui guvern funcțional este uriașă, având în vedere fondurile europene și programul SAFE.

„Este o miză de 10 miliarde de euro și încă 16 miliarde. Este o miză extremă. Indiferent cine vine, este important ca acel guvern să susțină cu tot sufletul terminarea PNRR și adoptarea planului SAFE.”

Ștefănuță a respins speculațiile potrivit cărora UDMR ar fi primit instrucțiuni de la Partidul Popular European pentru a nu susține guvernul: „Este periculos să suspectăm Bruxellesul de imixtiuni în orice problemuță din România. Nu cred că Bruxellesul dă ordine pentru guvernarea României”.

Atac la negocierile cu AUR: „Două rele nu fac una bună”

Întrebat despre posibilitatea ca premierul desemnat Adrian Veștea să caute susținere inclusiv în rândul AUR, Nicu Ștefănuță a avut una dintre cele mai dure reacții:

Știți vorba aceea, două rele nu fac una bună. Dacă moțiunea a fost semnată de AUR și asta a fost un lucru rău, atunci nici rezolvarea nu poate veni prin AUR. Punct!

Vicepreședintele Parlamentului European a avertizat că orice colaborare cu formațiunile extremiste riscă să le legitimeze.

Nu este OK să te folosești de extrema dreaptă în niciun moment, pentru că o normalizezi, o faci iubită de populație și o susții adăugând-o la masă. Când o adaugi la masă, nu mai poate spune nimeni că acela este un loc unde românii n-ar trebui să meargă. Dimpotrivă, ei înțeleg că este OK să faci relații politice cu extrema dreaptă și atunci de ce nu ar merge mai departe? Poate să și guverneze extrema dreaptă și atunci am încheiat jocul democratic din România

„Parlamentul de acum este un circ”

Ștefănuță a pus sub semnul întrebării legitimitatea actualului Legislativ și a descris alegerile care au precedat formarea sa drept „un circ”.

„A spus-o clar și președintele Băsescu: avem o mare problemă de legitimitate. Din păcate, am avut niște alegeri ca un circ și atunci Parlamentul de acum este un circ. Nimeni nu mai știe cine sunt parlamentarii, a fost o mare confuzie.”

În opinia vicepreședintelui Parlamentului European, derapajele nu sunt recente, iar chiar partidele care se declară proeuropene nu susțin suficient proiectul european.

„Cred că da, am deraiat un pic și am deraiat deja de mai mulți ani. Este foarte rău că inclusiv partidele care se declară proeuropene nu prea susțin Europa decât atunci când este pericol. Ne trebuie patrioți mai europeni, oameni care să spună foarte clar că Europa nu este doar o vacă de muls, este și un drum, destinul României pe care trebuie să-l ținem.”

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Editor : C.A.