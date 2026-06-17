Live TV

Exclusiv Nicu Ștefănuță, mesaj dur pentru partidele care negociază cu AUR: „Când adaugi extrema dreaptă la masă, ai încheiat jocul democratic”

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-18T153229.769
Vicepresedintele Parlamentului European, Nicu Stefanuta. FOTO. INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„România a pierdut credibilitate. Orice nouă criză aduce alte suspiciuni” Atac la negocierile cu AUR: „Două rele nu fac una bună” „Parlamentul de acum este un circ”

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, avertizează că România a „deraiat” de la drumul european și spune că orice colaborare cu AUR normalizează extrema dreaptă. „Două rele nu fac una bună. Când o adaugi la masă, o faci iubită de populație și ai încheiat jocul democratic din România”, afirmă acesta.

„România a pierdut credibilitate. Orice nouă criză aduce alte suspiciuni”

Întrebat cum este privită actuala criză politică de la București în capitalele europene, Nicu Ștefănuță a spus că România continuă, în ochii partenerilor externi, criza începută în 2024.

„Să spunem că avem noroc că sunt și alte crize în lume și atunci se relativizează criza politică din România. Dar este clar că este o continuare a crizei din 2024. România a pierdut atunci destul de multă credibilitate și acum orice criză în plus aduce noi și noi suspiciuni”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta a atras atenția că miza formării unui guvern funcțional este uriașă, având în vedere fondurile europene și programul SAFE.

„Este o miză de 10 miliarde de euro și încă 16 miliarde. Este o miză extremă. Indiferent cine vine, este important ca acel guvern să susțină cu tot sufletul terminarea PNRR și adoptarea planului SAFE.”

Ștefănuță a respins speculațiile potrivit cărora UDMR ar fi primit instrucțiuni de la Partidul Popular European pentru a nu susține guvernul: „Este periculos să suspectăm Bruxellesul de imixtiuni în orice problemuță din România. Nu cred că Bruxellesul dă ordine pentru guvernarea României”.

Atac la negocierile cu AUR: „Două rele nu fac una bună”

Întrebat despre posibilitatea ca premierul desemnat Adrian Veștea să caute susținere inclusiv în rândul AUR, Nicu Ștefănuță a avut una dintre cele mai dure reacții:

Știți vorba aceea, două rele nu fac una bună. Dacă moțiunea a fost semnată de AUR și asta a fost un lucru rău, atunci nici rezolvarea nu poate veni prin AUR. Punct!

Vicepreședintele Parlamentului European a avertizat că orice colaborare cu formațiunile extremiste riscă să le legitimeze.

Nu este OK să te folosești de extrema dreaptă în niciun moment, pentru că o normalizezi, o faci iubită de populație și o susții adăugând-o la masă. Când o adaugi la masă, nu mai poate spune nimeni că acela este un loc unde românii n-ar trebui să meargă. Dimpotrivă, ei înțeleg că este OK să faci relații politice cu extrema dreaptă și atunci de ce nu ar merge mai departe? Poate să și guverneze extrema dreaptă și atunci am încheiat jocul democratic din România

„Parlamentul de acum este un circ”

Ștefănuță a pus sub semnul întrebării legitimitatea actualului Legislativ și a descris alegerile care au precedat formarea sa drept „un circ”.

„A spus-o clar și președintele Băsescu: avem o mare problemă de legitimitate. Din păcate, am avut niște alegeri ca un circ și atunci Parlamentul de acum este un circ. Nimeni nu mai știe cine sunt parlamentarii, a fost o mare confuzie.”

În opinia vicepreședintelui Parlamentului European, derapajele nu sunt recente, iar chiar partidele care se declară proeuropene nu susțin suficient proiectul european.

„Cred că da, am deraiat un pic și am deraiat deja de mai mulți ani. Este foarte rău că inclusiv partidele care se declară proeuropene nu prea susțin Europa decât atunci când este pericol. Ne trebuie patrioți mai europeni, oameni care să spună foarte clar că Europa nu este doar o vacă de muls, este și un drum, destinul României pe care trebuie să-l ținem.”

Citește și:

Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să facă o a treia nominalizare

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Adrian Veștea.
4
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Digi Sport
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Condiția lui Petrișor Peiu pentru ca AUR să voteze un guvern condus de Adrian Veștea sau „altă clonă”: „Să îşi înghită limba înainte”
traian basescu pe strada
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să facă o a treia nominalizare
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Adrian Veștea spune ce l-a sfătuit președintele Nicușor Dan „să facă în continuare”, la întâlnirea de la Cotroceni
2026-06-15-1569
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota guvernul, indiferent de partid
petrisor peiu face declaratii
Reacția lui Peiu după ce Veștea a spus că nu îl deranjează „dacă parlamentari AUR îl vor vota din patriotism”
Recomandările redacţiei
Sistem Himars lansează o rachetă / soldați ucraineni pregătesc o dronă
Arma ce „anunță o nouă fază a războiului”: Cum au devenit dronele de...
steagurile sua si iranului
Ce cuprinde memorandumul de înțelegere în 14 puncte SUA-Iran...
sindicate protesteaza
Protest la Guvern şi Parlament: sindicaliştii din educaţie sunt...
tiruri camioane vama siret
Blocaje în vămi: angajații intră în grevă de avertisment și acuză...
Ultimele știri
Angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă spontană: a doua zi de protest pentru că nu au fost plătiți
Romeo și Julieta și o pisică. Ce se întâmplă când o felina decide că ea e pesonajul principal în opera lui Shakespeare
Moscova interzice motocicletele pe timpul nopții în Crimeea ocupată. „Inamicul vă recrutează copiii pentru plimbări nocturne”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Fanatik.ro
Idolul din fotbalul ucrainean care a ”trădat” pentru a antrena echipa de suflet a lui Vladimir Putin...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Cu cine joacă FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar Conference League. Echipele din SuperLiga și-au aflat...
Adevărul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj către pensionari: Mai repede vă face dreptate instanța decât noi. Banii se iau mai ușor
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cine este noul Hercule Poirot. Actorul care îl înlocuiește pe legendarul David Suchet devine cel mai tânăr...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani