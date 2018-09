Niculae Bădălău: Nu am votat împotriva lui Liviu Dragnea

Preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, spune că nu a votat împotriva liderului partidului Liviu Dragnea, la şedinţa Comitetului Executiv de săptămâna trecută. Ba mai mult, nici nu a fost de acord să ceară demisia acestuia, spune el.

La o conferinţă de presă susţinută la Giurgiu, senatorul PSD a precizat că scrisoarea pe care el a semnat-o nu conţinea această cerinţă, ci a fost adăugată ulterior, în timp ce el se afla în concediu cu familia.

„Erau 16 puncte, cu primul punct nici eu nu am fost de acord, dar, din păcate, am făcut greşeala să plec şi cât am fost s-au schimbat anumite principii, în primele discuţii nu au fost, pentru că era foarte clar că eu nu făceam greşeala. Eu nu am votat împotriva domnului Dragnea, nu am votat cu grupul pentru că nu era ceea ce gândisem. Aceeaşi poziţie au avut-o şi ceilalţi colegi care au semnat şi care aţi văzut foarte bine că nu şi-au exprimat votul. Pe mine ce mă interesa era să avem o dezbatere şi din punctul ăsta de vedere a fost un câştig pentru că a fost o dezbatere opt ore şi uitaţi că s-a şi îmbunătăţit activitatea politică”, a spus Niculae Bădălău, potrivit Agerpres.

După ședința CEx PSD, Bădălău a fost promovat. Liviu Dragnea l-a numit în grupul care analizează stadiul punerii în aplicare a programului de guvernare.

