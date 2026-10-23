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Niculescu a numit primul secretar de stat în Guvern. Bachide ar fi spus că dacă Putin ar trimite omuleți verzi la noi „îi ia poliția”

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Luca Niculescu
Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Eduard Bachide a fost numit, joi, în funcția de șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale, oficialul de la PSD  a absolvit în 2003, la 33 de ani, Universitatea Bioterra. 

Decizia a fost semnată de premierul Luca Niculescu.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eduard Bachide se numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale'', se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Eduard Bachide a mai deținut această funcție până în aprilie, când și-a dat demisia după plecarea din Guvern a PSD.

În aprilie 2025, senatorul USR Cristian Ghinea a relatat, în plenul Senatului, că atunci când a întrebat, în comisia de apărare a Senatului, ce va face România în cazul unei invazii nedeclarate a Rusiei, după modelul Tatarbunar (1924)/Crimeea (2014), Bachide i-ar fi răspuns: „Îi ia poliția”, după cum amintește defapt.ro.

Bachide s-a născut în 1980 și a absolvit în 2003, la 33 de ani, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Universitatea Bioterra. Cea mai mare parte a cariererei sale profesionale a fost bugetar - cel puțin potrivit biografiei sale oficiale, unde prima sa slujbă apare în 2012, când avea 32 de ani. El a ajuns, la 32 de ani, director al ministrului Mircea Dușa, fostul șef al UTC în Toplița, pe care PSD l-a promovat ministru al Apărării, mai spune aceeași publicație. 

Editor : A.R.

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