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Niculescu: „Am decis, după discuţiile cu Sorin Grindeanu şi ministrul Nazare, să rezolvăm rectificările urgente”. Când vor fi adoptate

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Luca Niculescu, premierul României Foto: Facebook / Luca Niculescu
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Premierul Luca Niculescu a declarat, joi, la Centrul de Diagnostic, Tratament şi Cercetare a Tuberculozei din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti, că a decis, după discuţiile pe care le-a avut cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, să rezolve situaţia urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanţărilor din domeniile prioritare, iar în şedinţa de guvern de vineri vor adopta decizia în acest sens.

„Am dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar, şi anume că sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre. Şi astăzi am decis, după discuţiile pe care le-am avut şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi evident cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, să rezolvăm situaţia urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanţărilor din domeniile prioritare”, a spus premierul în cadrul evenimentului, conform News.ro.

El a precizat că funcţionarea sistemului de Sănătate este de o importanţă majoră.

„Nici personalul medical, nici pacienţii români nu trebuie să se confrunte cu dificultăţi în acordarea îngrijirilor şi tratamentelor, iar în şedinţa de guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens. Apoi, în perioada imediat următoare vom avea încheiate atât prezentarea situaţiei financiar-bugetare a ţării, cât şi următoarea rectificare bazată pe date", a precizat premierul Luca Niculescu.

Premierul a precizat că fondurile alocate Sănătăţii, construirii spitalelor, dezvoltării serviciilor medicale şi pregătirii personalului sanitar nu trebuie considerate cheltuieli.

„Sunt investiţii pe termen lung în viitorul naţiunii române. Deci este nevoie să redefinim modul în care privim sistemul medical, chiar dacă ne confruntăm, după cum se ştie, cu o perioadă de constrângeri bugetare, trebuie să privim finanţarea acestui domeniu ca prioritate. Potrivit unui studiu OCDE, care a fost publicat anul trecut, fondurile alocate Sănătăţii pentru fiecare cetăţean al României sunt destul de scăzute, sunt cam la jumătatea mediei europene. Deci sunt date pe care trebuie să le corelăm cu bune practici la nivel european, care pun accentul asupra investiţiilor bine gândite în infrastructura medicală, asupra prevenţiei şi asigurării cetăţenilor la medicamente”, a menţionat Luca Niculescu.

Premierul a arătat că „adevăratele costuri sunt cele legate de suferinţele pacienţilor, de numărul în creştere al bolnavilor cronici, de vieţile care nu pot fi salvate şi de angajaţii care ies mai devreme din viaţa activă”.

„Responsabilitatea noastră, a decidenţilor, este de a păstra echilibrele bugetare, dar evident să urmărim cu atenţie impactul pe care deciziile pe care le luăm îl au asupra oamenilor”, a mai spus Luca Niculescu.

O a doua rectificare bugetară, mai amplă, ar urma să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie, potrivit surselor Digi24. Aceasta ar urma să vizeze nevoile de finanțare ale tuturor domeniilor. Până atunci, Alexandru Nazare ar trebui să prezinte public situația finanțelor țării și a datoriilor bugetare lăsate de fostul Guvern Bolojan, potrivit surselor politice. 

Editor : A.C.

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