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Niculescu, la întâlnirea cu mediul de afaceri: Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă

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Luca Niculescu, premierul României Foto: Facebook / Luca Niculescu
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Premierul Luca Niculescu a condus, luni, o delegaţie de miniştri care s-a întâlnit cu reprezentanţii mediului de afaceri, iar la final a transmis că motoarele economiei trebuie repornite, iar pentru asta trebuie ca Guvernul să fie un partener corect. „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor”, este de părere Luca Niculescu, care a adăugat că statul trebuie să-şi probeze corectitudinea şi prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii şi îmbunătăţirea colectării.

„Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv principal să aducă bani în ţară, la buget şi în economie, nu să crească poverile pe cei care le duc. Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă, nu să îi sufocăm în taxe şi birocraţie”, a scris, luni, pe Facebook, premierul Luca Niculescu, după întâlnirea pe care a avut-o cu reprezentanţii mediului de afaceri.

La discuții au participat reprezentanții organizațiilor Concordia, Confederaţia Antreprenorilor şi Investitorilor din România, Romanian Business Leaders, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România, Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

„Este esenţială schimbarea de abordare a statului faţă de cetăţeni şi faţă de mediul de afaceri. Pentru a reporni motoarele economiei, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate şi pârghii de dezvoltare, stabilitate şi să-şi achite la timp obligaţiile, să susţină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea şi să protejeze capitalul românesc”, a spus Luca Niculescu în mesajul său.

Potrivit liderului Guvernului, la fel de important este ca statul să-şi probeze corectitudinea prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii şi îmbunătăţirea colectării.

„Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor. România este mai aproape ca niciodată de aderarea la OCDE. Este o oportunitate foarte mare pentru investiţii, pentru accesul la capital, la pieţe externe, la tehnologii moderne, dar şi pentru modernizarea instituţiilor noastre. În aceste linii vom continua dialogul constant cu mediul de afaceri pentru că împreună, stat şi investitori, avem un obiectiv major - o viaţă mai bună pentru oameni. Tinerii noştri au nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, de noi oportunităţi şi de speranţa unei vieţi mai bune acasă, în România”, a anunţat Luca Nicuescu.

Premierul a preizat că au participat la discuţii, din partea echipei guvernamentale Marian Neacşu - vicepremier şi ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Nazare - ministrul Finanţelor, Daniel-Cătălin Zamfir - ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Costinel-Bogdan Dumitru - ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială, Dumitru Chisăliţă - ministrul Energiei, Marcel-Alexandru Stoica - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Petre-Florin Manole - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Luminiţa Odobescu - consilier de stat, Cancelaria Prim-ministrului, Mihaela Ştefan - secretar de stat.

Luca Niculescu ma mai anunțat că Guvernul României „trebuie să găsească cele mai bune soluţii pentru relansarea economiei şi creşterea calităţii vieţii oamenilor”.

Anterior, premierul a avut o discuţie cu guvernatorul BNR Mucur Isărescu, la sediul Băncii Naţionale.

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Editor : B.E.

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