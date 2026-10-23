Niculescu: Nu ne permitem să pierdem bani europeni din cauza întârzierilor. Am convocat o reuniune de evaluare a jaloanelor din PNRR

Premierul Luca Niculescu a anunţat, vineri, convocarea unei reuniuni de evaluare cu miniştrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR şi a subliniat că România are termene foarte strânse şi nu ne permitem să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri.

„Imediat după şedinţa de Guvern am convocat o reuniune de evaluare cu miniştrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Avem termene foarte, foarte strânse. Nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri, din cauza lipsei de coordonare şi obiectivul meu este foarte clar să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa prin PNRR pentru că sunt bani care înseamnă investiţii, înseamnă investiţii în spitale, în şcoli, în infrastructură, în modernizarea acestui stat”, a declarat Luca Niculescu, vineri, la începutul şedinţei extraordinare de guvern.

El a precizat că doreşte ca fiecare ministru să ştie ce are de făcut şi cine răspunde de îndeplinirea angajamentelor.

„Sunt bani, evident, de care România are nevoie. Şi vreau ca fiecare ministru să ştie exact ce are de făcut şi cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor şi cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente. După cum spuneam, termenul este foarte scurt”, a mai afirmat premierul Niculescu.

Editor : A.C.