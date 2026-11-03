Niculescu: Pentru deciziile care se iau în şedinţele de guvern miniştrii vin cu propuneri, dar responsabilitatea e a prim-ministrului

Premierul Luca Niculescu a spus marţi că pentru deciziile pe care le ia guvernul, miniştrii vin cu propuneri de hotărâri ori ordonanţe de urgenţă, dar cel care-şi asumă responsabilitatea la final este prim-ministrul. El a comentat astfel o afirmaţie a fostului premier Ilie Bolojan, potrivit căruia președintele PSD Sorin Grindeanu îi face agenda actualului şef al guvernului.

Totodată, el a fost întrebat, la TVR 1, despre relaţia sa cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, cât de des vorbeşte cu acesta, şi dacă este cazul să domolească anumite idei "mai năstruşnice" sau care "nu sunt adecvate momentului" ale social-democraţilor în privinţa guvernării, relatează Agerpres.

"Nu vorbim zilnic, dar vorbim, cred că săptămânal vorbim, unii miniştri vorbesc şi mai des. Este ceva din ce s-a spus până acum în spaţiul public care nu se regăseşte în spaţiul de guvernare şi pe care credeţi că eu ar trebui să-l corectez ? Eu, până acum, din ce am văzut, suntem în acord. Sigur că este o echipă care se coagulează, sigur că discutăm mult, sigur că discuţiile duc la rezultate şi la rezultate bune, în general, dar cât timp suntem în cadrul de guvernare, şi acesta este cazul acum, suntem toţi pe aceeaşi corabie şi ne îndreptăm către aceeaşi direcţie şi direcţia să fie una cât mai bună pentru România.

Întrebaţi de posibile disensiuni, fiecare, în primul rând, se concentrează pe dosarele pe care le are şi vă asigur că sunt foarte multe şi discutăm foarte des cu miniştrii. Sigur că sunt miniştri care au mai multă experienţă, care au fost deja în guvern, sigur că sunt alţii care de abia acum descoperă guvernul. În ceea ce mă priveşte, sunt un fel de hibrid, aşa cum este şi acest guvern, pentru că aveam experienţa sălii de şedinţe a guvernului, în calitate de secretar de stat mă duceam des acolo", a afirmat premierul Niculescu.

De asemenea, el a fost întrebat cum răspunde la afirmaţia fostului premier Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, că Sorin Grindeanu îi face agenda actualului premier.

"Acum, mai sunt şi chestiuni care ţin de dialogul politic între partide, fie că sunt în opoziţie sau la guvernare. Ce pot să spun foarte ferm este că deciziile privind guvernul, pe care le ia guvernul, se iau în şedinţele de guvern. Miniştrii vin cu propuneri, cu hotărâri de guvern, cu OUG-uri, dar cel care-şi asumă responsabilitatea, la final, este prim-ministrul, şi acela sunt eu. Încă o dată, dacă este ceva din ce aţi văzut până acum, o acţiune, mai mult decât o declaraţie, care să iasă din cadrul programului de guvernare, vă rog să-mi spuneţi şi atunci mă voi gândi. Până atunci sunt foarte concentrat pe ce avem de făcut", a răspuns Niculescu.

În continuare, el a fost întrebat dacă programul de guvernare e un fel de "cadru de siguranţă că lucrurile vor rămâne cum trebuie".

"Cred că toţi avem interesul ca acest guvern să reuşească, toţi cei care suntem în Guvern, şi măsurăm reuşita în baza celor pe care ni le-am propus acolo", a răspuns premierul.

Editor : M.B.