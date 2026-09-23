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Nicușor Dan: „Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce îmi doresc. Alegerile anticipate sunt rele”

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nicusor dan in fata la onu, in new york
Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri seară că nu își dorește dizolvarea Parlamentului în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește coagularea unei majorități pentru susținerea cabinetului său. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful statului a îndemnat partidele „la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele”.

„Eu îndemn partidele, pentru că e o chestiune serioasă, îndemn partidele la dialog. Nu prea le-am văzut în ultimele luni”, a declarat Nicușor Dan miercuri la New York, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

El a precizat că nu își dorește dizolvarea Parlamentului, în ipoteza în care guvernul cu care Siegfried Mureșan se va prezenta în Parlament nu va obține o majoritate.

„Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu îmi doresc, că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine. Cred că, tot timpul când ești politician, încerci să faci ceea ce își doresc cetățenii. Iar cetățenii, în momentul ăsta, își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul. Și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide.”

Șeful statului nu a vrut să spună dacă are în calcul și altă desemnare, în afară de Sorin Grindeanu, dacă Siegfried Mureșan nu va trece de Parlament.

„În primul rând, vreau să ne păstrăm în cadrul ăsta de zece zile în care este un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvernul. Dar pentru asta trebuie să existe o disponibilitate și de o parte, și de cealaltă.

Eu îndemn în continuare partidele la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, la fel și pentru partide. Dar când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și este o stare de insecuritate. Și cred că e momentul să închidem criza asta”, a mai spus Nicușor Dan.

Editor : B.P.

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