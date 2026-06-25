Live TV

Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicușor Dan. Inquam Photos /Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Gdansk, că este „o certitudine” că 20 de ani s-a luptat cu „sistemul”. El a mai declarat, într-un răspuns pentru un reporter, că „nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful sistemului”. 

„Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. 

Pentru a face o reformă, între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. 

Dacă vrem să ne ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campanie electorală, când am criticat sistemul”, a spus președintele Nicușor Dan, precizând că, „în timp”, el poate livra promisiunea lui electorală privind „România onestă”. „În timp și fără să producă anarhie”, mai susține Dan. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
4
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
A venit decizia: "NU" categoric pentru Iran, înaintea meciului decisiv de la Cupa Mondială!
Digi Sport
A venit decizia: "NU" categoric pentru Iran, înaintea meciului decisiv de la Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan
Nicușor Dan, despre negocierile partidelor: „Cred că suntem toţi oameni serioşi. Ar fi bine să avem un Guvern până marți”
Screenshot 2026-06-25 180734
Fostul preşedinte polonez Lech Wałęsa, decorat de Nicușor Dan: „Societăţile noastre au nevoie de modele”
Nicușor Dan
Când va desemna Nicușor Dan noul premier. Președintele așteaptă o majoritate sigură care să treacă guvernul (surse)
nicusor dan (1)
Concluziile lui Nicușor Dan, după ce a participat la Summitul Flancului Estic. Următoarea ediție va fi organizată în România
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
Prima reacție a MAE român, după ce Iranul a acuzat România de...
mae
Rusia închide consulatul român din Sankt-Petersburg, după măsurile...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru, despre deficitul bugetar de 1,75% din PIB în primele...
Cutremur în Venezuela. Foto Profimedia
Dezastru în Venezuela după două cutremure puternice. Bilanțul a ajuns...
Ultimele știri
Cinci ani de închisoare pentru șicanare în trafic. Șoferul, condamnat pentru tentativă de omor
Bebeluș încuiat într-o mașină din Alba Iulia, salvat de un jandarm în timpul liber
Alertă în Dâmbovița: incendiu la un punct de transformare electrică. Zeci de persoane au fost evacuate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Până la sfârșitul lunii iulie, viața acestor 3 zodii se schimbă radical. Cine sunt norocoșii zodiacului
Cancan
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Fanatik.ro
Lovitură financiară dată de sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia. Are pe...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Devis Epassy, pe făraș la Dinamo!? Sosirea lui Alaa Bellaarouch i-a pecetluit soarta portarului camerunez
Adevărul
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un...
Playtech
Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea retrage...
Digi FM
Culisele puterii. Florin Negruțiu: „Sistemul s-a reunit și caută un patron. Sorin Grindeanu fuge de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răzvan Lucescu a pus oferta de 7.000.000€ pe "hold" și începe negocierile cu altă echipă!
Pro FM
Lidia Buble, reacție acidă după ce a fost urmărită de trei persoane prin București: „Mi s-a stricat toată...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
AUR susține că poate depăși 40% la viitoarele alegeri. Dan Dungaciu: „Suntem absolut convinși”
Newsweek
Legea care crește pensiile militare, blocată în Parlament. Modificările cerute de CCR, ignorate timp de un an
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Turiștii plătesc să fie „atacați” de sute de rațe. Experiența din Vietnam face furori pe internet
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...