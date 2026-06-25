Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Gdansk, că este „o certitudine” că 20 de ani s-a luptat cu „sistemul”. El a mai declarat, într-un răspuns pentru un reporter, că „nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful sistemului”.

„Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o.

Pentru a face o reformă, între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul.

Dacă vrem să ne ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campanie electorală, când am criticat sistemul”, a spus președintele Nicușor Dan, precizând că, „în timp”, el poate livra promisiunea lui electorală privind „România onestă”. „În timp și fără să producă anarhie”, mai susține Dan.

Editor : Alexandru Costea