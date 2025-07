Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE şi a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuţie cu partidele.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, când vor fi numiţi şefii serviciilor secrete, SRI şi SIE.

„După o discuţie cu partidele, în următoarele săptămâni”, a declarat preşedintele României. Întrebat câte nume are pe lista scurtă a șefiei SRI și SIE, Nicușor Dan a spus că sunt „trei, patru” nume.

Într-o conferinţă de presă din 14 iulie, Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu numirea directorului Serviciului Român de Informaţii (SRI), că nu îşi doreşte să facă jocuri şi să propună oameni pe care Parlamentul să îi respingă.

„Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă se gândeşte la un nume pentru şefia SRI.

„Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig, potrivit News.ro.

În cazul SIE, actualul director, Gabriel Vlase, e contestat public. Site-ul G4Media a dezvăluit că şeful SIE a zburat la Abu Dhabi pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, care a avut loc pe 8 decembrie. În acele zile, CCR tocmai decisese anularea alegerilor prezidenţiale din cauza interferenţelor străine în procesul electoral. În replică, şeful comisiei parlamentare pentru controlul SIE, Mihai Weber (PSD), a declarat că deplasarea lui Gabriel Vlase a fost ”o misiune externă”.

