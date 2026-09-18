Nicușor Dan a anunțat că îl va desemna oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru pe parcursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie, urmând ca documentul să apară în Monitorul Oficial la începutul zilei de luni, 21 septembrie. „E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”, a transmis șeful statului.

Vineri, președintele Nicușor Dan se află în Ucraina, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, unde a stat de vorbă cu jurnaliștii pe tema nominalizării lui Siegfried Mureșan.

În cadrul acestei discuții, președintele a anunțat că îl va nominaliza oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru (prin semnarea decretului de desemnare) pe parcursul zilei de sâmbătă, iar procesul va fi finalizat luni, prin publicarea documentului în Monitorul Oficial.

Odată cu publicarea decretului semnat în Monitorul Oficial, curge termenul de maximum 10 zile în care Siegfried Mureșan trebuie să ceară votul de încredere al Parlamentului.

„Eu sper să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”, a mai spus Nicușor Dan, întrebat dacă Siegfried Mureșan are șanse să treacă de votul Parlamentului.

Președintele a mai fost întrebat și despre posibilitatea alegerilor anticipate, însă Nicușor Dan nu a dat un răspuns concret: „Haideți să ne uităm la prima etapă”, a spus șeful statului.

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Editor : M.G.