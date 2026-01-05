Live TV

Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”

Data publicării:
raport nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

După ce în iulie 2025 a anunțat că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere a bugetului propriu cu 20%, Nicușor Dan a transmis luni, 5 ianuarie, suma economisită, punctând faptul că obiectivul anunțat în vara anului trecut a fost depășit.

„Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, a transmis șeful statului pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În luna iulie 2025, Nicușor Dan anunța că Administrația Prezidențială își va reduce bugetul de funcționare cu 20%: „Am făcut analizele la Administraţia Prezidenţială şi am ajuns la concluzia că putem reduce bugetul Administraţiei Prezidenţiale cu 20%, asta înseamnă 20 de milioane de lei, mult mai mult decât 1.000 de lei sau 2.000 pe care aş putea eu să-i reduc din salariu”.

Întrebat la acea vreme dacă această reducere înseamnă că şi propriul salariu va fi redus cu 20%, acesta a afirmat: „Pentru moment, nu există această intenţie”.

Amintim că șeful statului a transmis joi, în prima zi din an, că „2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele” și le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă „stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.

Citește și:

Care este prima deplasare din 2026 a președintelui Nicușor Dan. Întâlnire despre soarta Ucrainei

Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ce nu a funcţionat şi de a construi”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
3
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2025-12-21-9402
Nicușor Dan a promulgat Legea pensiilor private, după corectările cerute de CCR
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
„Am sperat până în ultima clipă.” Mesajul lui Nicușor Dan, după anunțul că un român a murit în incendiul din Crans-Montana
nicusor dan
Care este prima deplasare din 2026 a președintelui Nicușor Dan. Întâlnire despre soarta Ucrainei
zele budanov
Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski
nicusor dan 2
Mesajul lui Nicușor Dan în prima zi din an: „2025 ne-a reamintit că adevărata forţă stă în unitate”. Anul președintelui în imagini
Recomandările redacţiei
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile...
Avion
Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de...
Farmer and Dollar
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru...
Ultimele știri
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Concediu medical 2026. De ce nu se mai plăteşte prima zi, de fapt? Explicaţia oficială
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...