Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”

După ce în iulie 2025 a anunțat că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere a bugetului propriu cu 20%, Nicușor Dan a transmis luni, 5 ianuarie, suma economisită, punctând faptul că obiectivul anunțat în vara anului trecut a fost depășit.

„Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, a transmis șeful statului pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În luna iulie 2025, Nicușor Dan anunța că Administrația Prezidențială își va reduce bugetul de funcționare cu 20%: „Am făcut analizele la Administraţia Prezidenţială şi am ajuns la concluzia că putem reduce bugetul Administraţiei Prezidenţiale cu 20%, asta înseamnă 20 de milioane de lei, mult mai mult decât 1.000 de lei sau 2.000 pe care aş putea eu să-i reduc din salariu”.

Întrebat la acea vreme dacă această reducere înseamnă că şi propriul salariu va fi redus cu 20%, acesta a afirmat: „Pentru moment, nu există această intenţie”.

Amintim că șeful statului a transmis joi, în prima zi din an, că „2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele” și le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă „stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.

Citește și:

Care este prima deplasare din 2026 a președintelui Nicușor Dan. Întâlnire despre soarta Ucrainei

Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ce nu a funcţionat şi de a construi”

Editor : A.M.G.