Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu. Decret de vacantare a funcţiei de vicepremier

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea unei funcţii de vicepremier prin demisia lui Dragoş Anastasiu. Fostul vicepremier și-a anunțat demisia în urmă cu aproape două săptămâni, după dezvăluirile că a fost implicat într-un dosar de dare de mită în urmă cu mai mulți ani, când conducea o firmă de transport de persoane.

Administraţia Prezidenţială a informat într-un comunicat de presă că Nicuşor Dan a semnat decretul pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia lui Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru.

Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier pe 27 iulie, în urma apariției informațiilor că a fost implicat într-un dosar penal de corupție.

Potrivit datelor din dosar, Dragos Anastasiu li asociatul său într-o firmă de transport de persoane au oferit timp de opt ani mită unei fincționare ANAF pentru ca aceasta să le ofere protecție pentru compania pe care o administrau.

Funcționara ANAF a fost trimisă condamnată în cele din urmă la închisoare pentru luare de mită, în urma unui denunț semnat de asociatul lui Anastasiu.

Dragoș Anastasiu a declarat în repetate rânduri că el nu a fost denunțător în dosar, ci doar martor, contrazicând poziția DNA, care a precizat că și Anastasiu a fost denunțător.

Cu ocazia anunțului demisiei, Dragoș Anastasiu a emis și celebra formulă că există două feluri de șpăgi: „șpaga de supraviețuire și șpaga de îmbogățire”.

Editor : B.P.