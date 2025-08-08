Live TV

Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu. Decret de vacantare a funcţiei de vicepremier

Data actualizării: Data publicării:
Dragoș Anastasiu.
Dragoș Anastasiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea unei funcţii de vicepremier prin demisia lui Dragoş Anastasiu. Fostul vicepremier și-a anunțat demisia în urmă cu aproape două săptămâni, după dezvăluirile că a fost implicat într-un dosar de dare de mită în urmă cu mai mulți ani, când conducea o firmă de transport de persoane. 

Administraţia Prezidenţială a informat într-un comunicat de presă că Nicuşor Dan a semnat decretul pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia lui Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru.

Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier pe 27 iulie, în urma apariției informațiilor că a fost implicat într-un dosar penal de corupție. 

Potrivit datelor din dosar, Dragos Anastasiu li asociatul său într-o firmă de transport de persoane au oferit timp de opt ani mită unei fincționare ANAF pentru ca aceasta să le ofere protecție pentru compania pe care o administrau. 

Funcționara ANAF a fost trimisă condamnată în cele din urmă la închisoare pentru luare de mită, în urma unui denunț semnat de asociatul lui Anastasiu.

Dragoș Anastasiu a declarat în repetate rânduri că el nu a fost denunțător în dosar, ci doar martor, contrazicând poziția DNA, care a precizat că și Anastasiu a fost denunțător.

Cu ocazia anunțului demisiei, Dragoș Anastasiu a emis și celebra formulă că există două feluri de șpăgi: „șpaga de supraviețuire și șpaga de îmbogățire”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea...
nicusor dan ion iliescu
Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a...
Ultimele știri
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări continuă. Președintele spunea că vrea să îi convingă să rămână
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
Toate magazinele din Bulgaria vor afișa, începând de astăzi, preţurile atât în leva, cât şi în euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
colaj digi coalitie simion =iliescu
Moartea lui Iliescu împarte scena politică: în Coaliție e scandal, AUR îl laudă indirect pe fostul președinte. Analist: Se joacă roluri
nicusor dan ion iliescu
Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Ion Iliescu: „Istoria îl va judeca. E obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii”
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Financial Times îl dă exemplu pe Nicușor Dan în lupta contra populismului și a boților ruși. Ce este „puterea tăcerii strategice”
Nicușor Dan.
Nicușor Dan a pensionat 73 de procurori și judecători. Președintele anunțase că vrea să convingă magistrații să rămână în sistem
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan este criticat de un lider al comunității internaționale de evrei: „Sunt profund îngrijorat”. Ce reclamă Ronald Lauder
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cea mai grea zi din viața mea. Port respect tuturor...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Kelly Clarkson, devastată de moartea fostului soț, deși au avut un divorț cu probleme: „L-am protejat de...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă, nu...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”