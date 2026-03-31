Nicușor Dan a cerut să vorbească cu Sorin Grindeanu. Șeful statului, cu ochii pe Coaliție: discuții separate și cu Bolojan (surse)

Președintele Nicușor Dan urmărește tensiunile din Coaliția de guvernare, mai ales că scenariul schimbării Guvernului este tot mai des vehiculat. Șeful statului urmează să discute miercuri cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce a vorbit deja, la începutul săptămânii, și cu premierul Ilie Bolojan.

Nicușor Dan a cerut să aibă o discuție, miercuri, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, au declarat surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului a vorbit luni la telefon, jumătate de oră, cu premierul Ilie Bolojan.

Discuțiile au loc în contextul în care partidele de la guvernare au tot mai multe divergențe, iar social-democrații vorbesc tot mai des în spațiul public fie despre ieșirea de la guvernare, fie despre schimbarea premierului Ilie Bolojan, ori scoaterea USR din Coaliție. Totodată, conducerea PSD urmează să decidă, la finalul lunii aprilie, dacă formațiunea trece în Opoziție sau dacă îl vor lăsa pe Ilie Bolojan fără sprijin parlamentar.

Demersul președintelui Nicușor Dan vine și în contextul în care Executivul discută măsuri pentru a combate criza carburanților.

Ce spune președintele despre varianta unui guvern minoritar

Șeful statului a declarat, luni seară, că atacurile dintre partidele din Coaliţie nu sunt o noutate, precizând că, pe plan administrativ, lucrurile funcţionează. Totuși, Nicușor Dan nu crede că varianta unui guvern minoritar ar fi „o soluție fericită”:

„Nu cred că e o soluţie fericită pentru momentele pe care le trăim (…) Faptul că fiecare din partidele care formează azi coaliţia spun că vor să guverneze şi fiecare are nişte condiţii pentru ca asta să se întâmple ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înţeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”.

Bolojan: E posibil să avem o criză

Și premierul Ilie Bolojan a vorbit despre situația din interiorul Coaliției, dar și despre referendumul intern al PSD. Șeful Executivului a precizat, într-un interviu pentru Digi24, că s-a escaladat cu această tensiune şi e posibil să avem o criză în perioada următoare.

„Orice partid din coaliţie, dacă consideră că nu este mulţumit de ceea ce se întâmplă, poate să acţioneze, din punct de vedere constituţional sau politic, introducând moţiuni de cenzură, retrăgându-şi ministrii, luând măsurile pe care sistemul parlamentar sau guvernamental le permite. Poate să facă aceste lucruri. Niciun fel de problemă”, a spus Bolojan.

Editor : A.G.